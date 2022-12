W UE piwa będą sprzedawane w butelkach wielokrotnego użytku, znikną też tacki na owoce

Komisja Europejska ma ambitne plany dotyczące zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych.

Piwo w butelkach wielokrotnego użytku

Do 2040 r. ilość odpadów opakowaniowych przypadających na jednego mieszkańca musi zmniejszyć się o 15% w porównaniu z 2018 r. To główne założenie nowego planu Komisji Europejskiej zaproponowanego przez komisarzy europejskich Fransa Timmermansa i Virginijusa Sinkevičiusa. Aby to osiągnąć, potrzebne będą drastyczne środki.

Komisja proponuje zatem szereg konkretnych działań. Na przykład wszystkie opakowania muszą nadawać się do recyklingu do 2030 r. Opakowania powinny wtedy nadawać się do ponownego użycia lub ponownego napełnienia, a to, co pozostanie, powinno ulegać biodegradacji lub nadawać się do recyklingu. Na przykład do 2030 r. 10% piwa powinno być sprzedawanych w butelkach wielokrotnego napełniania, a do 2040 r. dwukrotnie więcej. Mówi się też o kaucji za plastikowe butelki i aluminiowe opakowania.

Jakie będą obowiązywać opakowania w Unii Europejskiej?

Ponadto opakowania z tworzyw sztucznych będą musiały składać się częściowo z materiału pochodzącego z recyklingu, tak jak w przypadku butelek PET lub tektury pochodzącej z recyklingu.

Naklejka na bananie musi się rozłożyć w ciągu dwóch lat

Europa chce, aby producenci wyraźnie określali, jak długo trwa rozkład opakowania i ile dokładnie zawiera ono plastiku. Będą też wymagania dotyczące czasu degradacji- naklejki na owocach, torebki herbaty, kapsułki kawy muszą się rozłożyć w ciągu dwóch lat.

Zakaz tacek z owocami i saszetek z cukrem

Opakowania jednorazowe w gastronomii zostaną nawet całkowicie zakazane. Komisja chce, aby do 2040 r. 80% kubków na wynos nadawało się na przykład do wielokrotnego użytku, podczas gdy znane saszetki z cukrem lub kubki z sosem lub śmietanką do kawy zostaną zakazane. Znikną też jednorazowe opakowania po owocach i warzywach czy małe butelki po szamponach w hotelach.

Choć działania początkowo będą wiązały się z dodatkowymi kosztami, w dłuższej perspektywie przyniosą głównie korzyści ekonomiczne. „Tworzymy nową gospodarkę ponownego wykorzystania”, podkreśla Timmermans.

Propozycje muszą jeszcze "przejść" przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. Czy się uda?