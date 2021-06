Walczą ze sprzedażą żywcych karpi w sklepach E.Leclerc. Rusza kampania

fot, żywe karpie sprzedawane w sklepach przedmiotem sporu shutterstock,

Fundacja Alberta Schweitzera od kilku lat walczy o zakończenie sprzedaży żywych ryb w okresie przedświątecznym i uruchamia kolejną kampanię skierowaną do E.Leclerc w sprawie zakończenia sprzedaży żywych ryb w tych sklepach.

„Większość sklepów E.Leclerc nie sprzedaje już żywych karpi. Nasza koalicja od wielu tygodni starała się przekonać do tego samego kroku sklepy, które wciąż się na to nie zdecydowały. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować kampanię skierowaną do tej sieci, ale tym razem chcemy skupić się na konkretnych sklepach E.Leclerc” – dodaje.

To druga odsłona kampanii adresowana do E.Leclerc. W 2020 roku koalicja kierowała swoje działania i apele do całej sieci. W tym roku organizacje koncentrują się na poszczególnych sklepach sieci E.Leclerc i próbują przekonać je do złożenia oficjalnej deklaracji rezygnacji ze sprzedaży żywych karpi w swoich placówkach.