Walka o niedziele w handlu się zaostrza. Rząd pod dużym naciskiem

fot. shutterstock

Branża naciska na rząd ws. przywrócenia handlowych niedziel. Organizacje handlowe podają, że sektor mocno cierpi na spadkach obrotów w dobie pandemii, a przywrócenie handlowych niedziel nie tylko pomoże firmom, ale dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo robienia zakupów poprzez rozładowanie tłoku w sklepach. Po drugiej stronie frontu stoją inne organizacje, które poprzez kolejne pisma słane m.in. do premiera bronią wolnych niedziel i wskazują na olbrzymie naciski zagranicznego kapitału.

Swoje pisma w obronie wolnych niedziel do premiera Morawieckiego wysłały już takie organizacje jak m.in. Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza czy Pomorska Rada Konsultacji Przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obie organizacje piszą m.in.: " Od tygodni z postępującym natężeniem obserwujemy w codziennych środkach masowego przekazu olbrzymi nacisk na zniesienie ograniczenia handlu w niedziele dużych sklepów i galerii handlowych. Polityczna presja przedsiębiorców wraz z lobbingiem opozycji parlamentarnej oraz organizacji biznesowych wytwarzają olbrzymi nacisk na rząd i zjednoczoną prawicę w celu zniesienia ograniczenia handlu w niedziele". Organizacje piszą, że popierają wolę pracowników w sprawie wolnych niedziel. Ponadto dodają, że pomimo pandemii sieci zachodnie realizują zakładane zyski na 2020 r. a wolne niedziele nie popsuły im biznesu.

fot. za solidarnosc.org.pl

fot. za solidarnosc.org.pl

Kilka dni temu swoje stanowisko zaprezentowała również Polska Izba Handlu. Organizacja pisze: "Polacy w tym trudnym czasie jeszcze bardziej docenili niewielkie, znajdujące się po sąsiedzku placówki, w których bezpiecznie i bez konieczności kontaktu z dużą grupą ludzi można zrobić najpotrzebniejsze zakupy, w tym również w niedziele. Z kolei dla małych przedsiębiorców kolejna, zwłaszcza tymczasowa zmiana regulacji dotyczących handlu w niedziele byłaby ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Klienci przyzwyczaili się już do tego, że przychodzą w niedzielę do małych sklepów, gdzie obsługuje ich właściciel. Obecna sytuacja nie powinna być wykorzystana jako pretekst do przywrócenia handlowych niedziel".

Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców również wysłało do przedstawicieli rządu apelując o pozostawienie regulacji dotyczących zakazu handlu w niedziele w obecnej formie. Stowarzyszenie uważa, że pandemia nie może być wykorzystywana do przywrócenia handlowych niedziel.

fot. MiF

fot. MiF

12 października br. senatorowie KO złożyli w senacie projekt ustawy, który zakłada m.in. zniesienie zakazu handlu w niedzielę przynajmniej na czas pandemii i 90 dni po jej zakończeniu oraz rekompensaty dla firm zamykanych w wyniku decyzji władz.

Przypomnijmy, według ostatniego ogólnopolskiego badania, wykonanego przez UCE RESEARCH na zlecenie Hiper-Com Poland i Grupy BLIX, 53,5% Polaków jest za powrotem niedziel handlowych. 33,7% jest odmiennego zdania. Natomiast 12,8% ankietowanych ma neutralny stosunek do tego lub nie potrafi się określić. Biorąc pod uwagę poszczególne grupy wiekowe, 55% osób w wieku 18-25 lat popiera ww. rozwiązanie. 14% jest temu przeciwnych. Dla 29% respondentów nie jest to istotną kwestią, a 2% nie ma zdania na ten temat.