Wartość udziałów PRN Polska niższa o 3,2 mln zł, bo firma kończy współpracę z Carrefourem

Zajmująca się reklamą zewnętrzna firma Screen Network, należąca do grupy kapitałowej 4Fun Media, planuje dokonać odpisu wartości udziałów w spółce zależnej PRN Polska o ok. 3,2 mln zł na koniec ub.r. Wynika to z faktu, że współpracę z PRN Polska zakończyła sieć hipermarketów Carrefour - podają wirtualnemedia.pl

PRN Polska zajmowała się obsługą sieci ekranów w 47 supermarketach Carrefour, na tych monitorach pokazywano treści informacyjne i reklamy. - W związku z wydarzeniami opisanymi powyżej istnieje przesłanka do dokonania odpisu wartości firmy PRN Polska w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej 4Fun Media - zaznaczono w komunikacie giełdowym.

W pierwszych trzech kwartałach ub.r. grupa 4Fun Media w segmencie reklamy zewnętrznej zanotowała wzrost przychodów o 10 proc. do 14,28 mln zł oraz spadek zysku EBITDA z 5,9 do 5,35 mln zł.