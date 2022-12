Ważna zmiana w ZUS. Dotyczy każdego płatnika składek

Płatnik składek może upoważnić do tego inną osobę, np. księgową lub pracownika biura rachunkowego. Aby taka osoba mogła zajmować się sprawami płatnika, potrzebne jest formalne upoważnienie.

Co się zmienia w PUE? ZUS wyjaśnia jak złożyć upoważnienie

Aby inna osoba (np. księgowa lub pracownik biura rachunkowego) miała dostęp do profilu płatnika składek na PUE, płatnika składek powinien złożyć dokument „Pełnomocnictwo PEL”, czyli upoważnienie do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS. Wypełniony dokument PEL można przekazać do ZUS w formie elektronicznej przez PUE. Można też złożyć je w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

ZUS ma jeszcze jedną ważną informację związaną z obowiązkowym profilem przedsiębiorcy na PUE ZUS. Jeżeli płatnik składek samodzielnie nie zakładał profilu na PUE ZUS, ale upoważnił (udzielił pełnomocnictwa) do swojej roli płatnika inną osobę, np. księgową, to znaczy, że płatnik ma już swój profil na PUE ZUS.

Jak założyć profil na PUE ZUS?

Płatnik powinien:

- wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).

- wybrać, dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP.

- wybrać sposób rejestracji:

- za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),

- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

- za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę - wspólnie z ZUS (lista banków, z którymi współpracujemy)

za pomocą formularza rejestracji.

- Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

- Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.