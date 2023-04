Weszły w życie przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej za gaz dla piekarni

W życie weszły przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej za gaz dla piekarnii cukierni, o wprowadzenie której zabiegał Rzecznik MŚP Adam Abramowicz. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że szacowany koszt pomocy to ok. 366 mln zł za trzy kwartały 2023 r., a pomocą może zostać objętych ok. 3,3 tys. przedsiębiorców.