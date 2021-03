Wiceminister: Podatek handlowy wyrówna szanse między dużymi sieciami a małymi polskimi sklepami

Podatek handlowy ma wyrównać szanse między dużymi sieciami a małymi polskimi firmami. Mniejsze sklepy, osiągające obroty niższe niż 17 mln zł miesięcznie, nie będą musiały płacić podatku od sprzedaży detalicznej - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

16 marca Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Podatek handlowy jest pobierany od stycznia 2021 r. Nie jest podatkiem nowym, jego pobór był zawieszony od 2016 r.

- (...) wyrok TSUE potwierdził nasze racje. KE miała swój punkt widzenia w tej sprawie, my mieliśmy swój. Polska szczegółowo odniosła się do tych wątpliwości w postępowaniu przed KE i przed sądami unijnymi. W 2019 roku Sąd UE przychylił się do stanowiska Polski, co do zgodności podatku z przepisami o pomocy państwa wydając korzystny dla Polski wyrok. Komisja Europejska wniosła do TSUE odwołanie od wyroku, bo miała do tego pełne prawo. Nie jest to podatek nowy, do 1 stycznia 2021 roku przedłużone było zawieszenie jego poboru – skomentował wyrok TSUE minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

- Podatek handlowy ma wyrównać szanse między dużymi sieciami a małymi polskimi firmami. Mniejsze sklepy, osiągające obroty niższe niż 17 mln zł miesięcznie, nie będą musiały płacić podatku od sprzedaży detalicznej. Bardzo nas cieszy, że TSUE bardzo czytelnie i jednoznacznie potwierdził słuszność naszej polityki podatkowej. Według Trybunału nasze podejście do uczciwej konkurencji oraz zaprezentowany przez Polskę model wyrównywania szans pomiędzy małymi i wielkimi rynkowymi graczami jest zgodny z prawem unijnym. To bardzo dobra wiadomość dla firm, szczególnie tych mniejszych, którym trudniej utrzymać się na rynku niż handlowym gigantom – dodał wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie pobierany za lata 2016-2020.