Wiceprezes Blue City: Niedziele handlowe to konieczność stymulacji gospodarczej

Pracodawcy postulują zniesienie zakazu handlu w niedzielę w trakcie obowiązywania stanu epidemii oraz przez następne 180 dni.

W ostatni weekend sierpnia przypadła jedna z siedmiu w 2020 roku niedziel handlowych. Ustawodawca wybrał ten termin, bo wypada tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Z założenia miał to być dodatkowy dzień na zakupy przed powrotem dzieci do szkół. Jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH), frekwencja klientów w niedzielę handlową 30 sierpnia była zbliżona do liczby odwiedzających w ostatnią niedzielę sierpnia 2019 roku i wyniosła 97 proc. Oznacza to, że dzień ten klientom był bardzo potrzebny.

Z siedmiu niedziel handlowych w tym roku było już pięć. Kiedy będą następne? W tym roku przed nami jeszcze tylko dwie – 13 i 20 grudnia. W przyszłym roku liczba niedziel handlowych będzie podobna.

- Wszyscy już wiemy, że nie ma mowy o całkowitym zniesieniu ograniczeń, bardziej o ich czasowym zawieszeniu. Pracodawcy będący stroną Rady Dialogu Społecznego przygotowali projekt ustawy zawieszającej zakaz handlu w niedziele na czas ogłoszenia pandemii koronawirusa plus pół roku po zniesieniu stanu epidemii. Przedstawiciele pracodawców postulują zniesienie zakazu handlu w niedzielę w trakcie obowiązywania stanu epidemii oraz przez następne 180 dni. Co bardzo ważne projekt ten uwzględnia interesy pracowników, gwarantując w każdym miesiącu dwie niedziele wolne od pracy. Projekt ustawy o czasowym zawieszeniu zakazu, przygotowuje również jedna z partii podkreślając konieczność pomocy firmom do poziomu obrotów sprzed pandemii - mówi Yoram Reshef, wiceprezes Blue City sp. z o.o.

Uzasadnieniem postulowanych zmian jest konieczność stymulacji gospodarczej, poprawy sytuacji firm związanych z handlem oraz utrzymania miejsc pracy.

- Odwiedzalność centrów handlowych wciąż jeszcze nie wróciła do poziomu sprzed pandemii. Z danych PRCH wynika, że w dniach 7 – 13 września średnia odwiedzalność centrów handlowych utrzymywała się, w zależności od dnia, na poziomie między 72 a 89% wartości w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kolejnym bardzo ważnym argumentem jest rozłożenie ruchu i skupisk klientów na zakupach, co ma bardzo duże znaczenie w okresie jesienno- zimowym, kiedy spodziewany jest wzrost zachorowań na grupę i covid 19, które może powtórnie pogorszyć sytuację branży handlowej. Co jeszcze możemy zrobić, żeby przekonać rządzących do czasowego powrotu niedziel handlowych? Mówić o korzyściach głośno i jednym głosem. Wierzę, że środowisko handlowe ma siłę wpłynięcia na tę decyzję - podsumowuje wiceprezes Blue City.