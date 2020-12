Właściciel zakładów mięsnych Henryk K. ujęty w Argentynie

fot. henrykania.pl

Jak podaje "Super Express", były właściciel zakładów mięsnych Henryk K. został namierzony przez prokuraturę i ujęty w stolicy Argentyny Buenos Aires. Z informacji gazety wynika, że biznesmen oczekuje obecnie na ekstradycję.

Zgodnie z informacjami podanymi przez "Super Express", Henryk K. przebywa w areszcie domowym. Trwa procedura ekstradycyjna, która ma na celu sprowadzenie biznesmena do Polski. Jeżeli uda się to doprowadzić do skutku, w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. A także dokonania potężnych oszustw oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Były szef Zakładów Mięsnych Henryk Kania oraz wieloletni szef rady nadzorczej tej giełdowej spółki był poszukiwany listem gończym od marca 2019 r. W październiku 2019 r. podejrzany informował prokuraturę, że przebywa „w swoim domu za granicą”, gdzie od wielu lat miał mieszkać, a nawet mieć status rezydenta

Lista zarzutów wobec Zakładów Mięsnych Henryka Kani jest długa. Podejrzewani są o to, że spółka wymieniała się 5,5 tysiącami pustych faktur ze swoją spółką zależną Rubin Energy o łącznej wartości ponad 740 mln zł, a także wyłudzenie zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 28 mln zł. Zarząd spółki miał też narazić Skarb Państwa na straty ponad 40 mln zł w latach 2016-2019 z tytułu podatku VAT. Podejrzenie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę zgłosił też Alior Bank.

W październiku 2020 r. syndyk masy upadłości spółki ZM Henryk Kania poinformował o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód o ogłoszeniu upadłości spółki wydanego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.

Oficjalnie ogłoszono upadłość zakładów i zatwierdzono warunki sprzedaży majątku przedsiębiorstwa. Za cenę 100 mln zł netto część aktywów przejął Cedrob, producent drobiu i trzody chlewnej.

W I kwartale br. ZM Henryk Kania w restrukturyzacji odnotowały 1,89 mln zł jednostkowej straty netto wobec 9,9 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,58 mln zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 43 tys. zł w I kw. 2020 r.

W 2013 roku, w szczytowym momencie obecności firmy na giełdzie, spółka wyceniana była na ponad 500 mln zł.