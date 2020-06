Wolf Theiss: 80-90 proc. firm w sektorze handlu zostało dotkniętych efektem COVID-19

Na zdj. mec. Joanna Gąsowski z Wolf Theiss. Fot. materiały prasowe

Handel należy do sektorów gospodarki najbardziej dotkniętych przez COVID-19. Od niedawna firmy mogą korzystać z nowych przepisów dotyczących uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, pojawiły się one w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0. Niestety, ci, którzy złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie mogą skorzystać ze wsparcia finansowego Tarczy – tłumaczy w wywiadzie dla portalu dlahandlu.pl mec. Joanna Gąsowski z Wolf Theiss.

W zeszłym tygodniu weszła w życie kolejna ustawa w ramach Tarczy Antykryzysowej, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe postępowanie restrukturyzacyjne. Na czym ono polega, kto i kiedy może z niego skorzystać?

Przez rok, tj. do końca czerwca 2021 r., przedsiębiorcy, którzy mają problemy finansowe, mogą skorzystać z kolejnego narzędzia do restrukturyzacji – uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Otwarcie postępowania nie jest uzależnione od orzeczenia sądu i w znacznej części toczy się poza nim. W celu otwarcia postępowania, przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił rolę nadzorcy układu. Dodatkowo, przedsiębiorca będzie musiał sporządzić i przekazać nadzorcy układu propozycje układowe, listę wierzytelności i wierzytelność spornych, a następnie dokonać w MSiG obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego. Za dzień otwarcia postępowania uważny będzie dzień obwieszczenia. Ma to znaczenie o tyle, że od tego dnia niedopuszczalne będzie prowadzenie egzekucji przez wszystkich wierzycieli przedsiębiorcy.

Nawet przez banki?

Tak, niezależnie od tego, czy banki będą posiadały zabezpieczenie spłaty kredytów na majątku przedsiębiorcy. Banki – jako wierzyciele zabezpieczeni – co do zasady mogą prowadzić egzekucję, w przypadku otwarcia innego postępowania restrukturyzacyjnego, z wyjątkiem sanacji. To pewnie dlatego nowe rozwiązanie nie spotkało się z przychylnym stanowiskiem sektora finansowego. Co prawda czynności dłużnika przekraczające zwykły zarząd będą wymagały zgody nadzorcy układu pod rygorem nieważności, to jednak może okazać się to niewystarczające z punktu widzenia ochrony interesów wierzycieli. Nowe postępowanie przełamuje zasadę, że im większy zakres ochrony dłużnika przed wierzycielami, tym większe ograniczenia w swobodzie dysponowania majątkiem w trakcie postępowania. Z drugiej strony, przyznać trzeba, że sytuacja spowodowana pandemią jest wyjątkowa i wymaga ona nadzwyczajnych rozwiązań.