Wsparcie finansowe dla hodowców świń, którzy ponieśli straty po inwazji na Ukrainę

Jak podał resort na swojej stronie internetowej, pomoc będzie można uzyskać w ramach instrumentu wsparcia "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę". Jest to nadzwyczajne, tymczasowe wsparcie finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Hodowcy muszą spełniać jeden z określonych warunków

"Pomoc będą mogli otrzymać posiadacze świń urodzonych w siedzibie stada w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - podał resort.

Ministerstwo wskazało, że wnioski mogą składać hodowcy, którzy spełniają jeden z warunków, m.in.:

prowadzą produkcję ekologiczną;

otrzymali pomoc w ramach "Działania rolno-środowiskowo klimatycznego" na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 r.;

zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z "Modernizacją gospodarstw rolnych" oraz realizują wynikające z tego zobowiązania;

zrealizowali przedsięwzięcie w ramach "Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" oraz realizują zobowiązania z tym związane;

wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii;

zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.

Wsparcie co najmniej 2 400 zł i nie więcej niż ok. 70 000 zł

"Wysokość wsparcia wynosi co najmniej 2 400 zł i nie więcej niż 15 000 euro (ok. 70 000 zł) na rolnika (to maksymalny limit określony w przepisach rozporządzenia UE). Pomoc można otrzymać tylko raz" - podano.

Resort wyjaśnił, że kwota została ustalona na podstawie liczby - zgłoszonych przez rolnika lub małżonka rolnika lub osobę, która przekazała gospodarstwo rolne w całości bądź małżonka tej osoby - sztuk świń zgłoszonych w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane od środy do końca stycznia br. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mrr/