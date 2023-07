Wyrok sądu ws. zwolnienia z pracy za odmowę szczepienia

Rzeczpospolita podaje, że taki wniosek płynie z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, który oddalił powództwo byłego już pracownika centrum krwiodawstwa. Domagał się on odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, bez wypowiedzenia.

Odmówił szczepienia przeciwko COVID-19, został zwolniony

Dyrekcja placówki w swoim zarządzeniu wskazała, żeby wszystkie pracujące w niej osoby zaszczepiły się przeciwko COVID-19, jeśli nie mają do tego zdrowotnych przeciwskazań. Pracownicy zostali poinformowani, że jeśli we wskazanym terminie nie dostarczą certyfikatów potwierdzających przyjęcie preparatu, to nie będą mogli dłużej pracować w centrum.

