Wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE

- W celu złagodzenia Polakom skutków inflacji, rząd chce wprowadzić czasową obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe (olej napędowy, benzyny silnikowe, LPG), zwolnienie od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz obniżkę stawki akcyzy na energię elektryczną. Funkcjonować będzie także czasowe wyłączenie sprzedaży paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej. Przyjęte przepisy realizują część zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego przedstawionych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Pozostałe działania w tym zakresie zostaną wprowadzone w kolejnych rozporządzeniach i ustawach - czytamy na rządowej stronie.

Najważniejsze rozwiązania

Od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej.

Dodatkowo, od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. zmniejszona zostanie stawka akcyzy na energię elektryczną.

Zwolnienie energii elektrycznej od akcyzy dla gospodarstw domowych będzie obowiązywać do 31 maja 2022 r.

Pozostałe działania w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej zostaną wprowadzone w kolejnych rozporządzeniach i ustawach.