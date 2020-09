Wytyczne WHO dla sklepów spożywczych

fot. shutterstock

Światowa Organizacja Zdrowia udostępniła niedawno polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności– wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”. W wytycznych znalazł się również akapit o sklepach spożywczych.

Dokument utworzono 7 kwietnia. GIS polską wersję udostępnił niedawno.

Podczas pandemii COVID-19 największym wyzwaniom muszą sprostać sklepy spożywcze, utrzymując wysokie standardy higieniczne, chroniąc pracowników przed ryzykiem zakażenia, utrzymując dystans fizyczny podczas obsługi dużej liczby klientów, pozostając otwarte i zapewniając codziennie odpowiednie dostawy żywności.

Prawdopodobieństwo, że pracownicy sektora spożywczego pracujący w sklepach spożywczych

spowodują zanieczyszczenie żywności jest bardzo małe, pod warunkiem, że stosują standardowe zasady prawidłowej higieny osobistej, które zmniejszają ryzyko transmisji większości chorób przenoszonych drogą pokarmową. Częste mycie rąk, stosowanie preparatów dezynfekcyjnych do rąk na bazie alkoholu, odzieży ochronnej, prawidłowej higieny oddechowej zmniejsza ryzyko roznoszenia choroby. Pracodawcy powinni podkreślać znaczenie częstszego mycia rąk i stosowania prawidłowych zasad higieny oraz częstszego czyszczenia i dezynfekcji regularnie dotykanych powierzchni. Pracownicy sektora spożywczego muszą znać objawy COVID-19 i poinformować pracodawcę

oraz zasięgnąć porady medycznej, jeżeli uważają, że mogą mieć objawy choroby.

Utrzymanie dystansu fizycznego w sklepach spożywczych ma krytyczne znaczenie dla zmniejszenia

transmisji choroby. Przykłady praktycznych rozwiązań, które można zastosować w sklepach spożywczych:

• Regulacja liczby klientów, którzy mogą przebywać w sklepie w celu unikania nadmiernego tłoku;

• Umieszczanie oznakowania przy wejściu i prośby do klientów, aby nie wchodzili do sklepu, jeżeli źle się czują lub mają objawy COVID- 19;

• Zarządzanie kolejką w sposób zgodny z zasadami dystansu fizycznego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz sklepów;

• Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, środków dezynfekujących w aerozolu oraz ręczników jednorazowych przy wejściach do sklepu;

• Oznakowanie podłogi wewnątrz sklepu w celu ułatwienia przestrzegania dystansu fizycznego, zwłaszcza w rejonach, gdzie panuje największy

tłok, takich jak lady obsługowe czy kasy;

• Regularne odtwarzanie komunikatów przypominających klientom o zachowaniu dystansu fizycznego i regularnym czyszczeniu rąk;

• Wprowadzenie przegród z pleksi przy kasach i ladach obsługowych, jako dodatkowego poziomu ochrony pracowników;

• Zachęcanie do korzystania z płatności bezkontaktowych;

• Ponieważ konsumenci coraz częściej przynoszą własne torby na zakupy, w sklepach spożywczych (supermarketach, sklepach, dyskontach) należy umieścić przypomnienie dla klientów, aby czyścili torby na zakupy przed każdym użyciem.

Ryzyko transmisji COVID-19 należy minimalizować, identyfikując często dotykane w sklepie

powierzchnie, a następnie regularnie je czyszcząc i dezynfekując. Przykłady często dotykanych

powierzchni to: wózki sklepowe, klamki drzwiowe, wagi samoobsługowe. Działania, które należy podjąć to m.in.:

• Zapewnienie klientom wilgotnych chusteczek (lub innego typu środków do dezynfekcji),

aby mogli przetrzeć rączki wózków sklepowych i koszyków; lub przydzielenie pracowników do dezynfekcji wózków po każdorazowym użyciu;

• Mycie i częsta dezynfekcja stosowanych przedmiotów takich jak łopatki, szczypce do nabierania i stojaki na przyprawy;

• Trzymanie otwartych drzwi, zawsze gdy jest to możliwe, aby zminimalizować konieczność

kontaktu.



Pomimo, że niektórzy konsumenci uważają, że istnieje ryzyko zakażenia COVID-19 na skutek ekspozycji żywności luzem, nie ma obecnie dowodów naukowych, które wskazywałyby na związek transmisji wirusa COVID-19 z żywnością. Istotne jest utrzymanie zasad dobrej praktyki higienicznej wokół żywności eksponowanej bez opakowania np. w barach sałatkowych, na stoiskach z produktami świeżymi i piekarniczymi.

Aby zapewnić odpowiednią higienę w przypadku otwartej ekspozycji żywności i uniknąć transmisji COVID-19 poprzez kontakt z powierzchnią, sklepy spożywcze powinny:

• Zapewnić częste mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni i przyborów wchodzących w kontakt z żywnością;

• Wymagać od pracowników mających kontakt z żywnością częstego mycia rąk, a w przypadku

używania rękawiczek - ich zmiany przed i po przygotowywaniu żywności;

• Wymagać od pracowników częstego czyszczenia i dezynfekowania lad, przyborów do serwowania produktów oraz pojemników na przyprawy;

• Udostępnić środki do dezynfekcji rąk dla konsumentów wchodzących i wychodzących z placówki;

• Rozważyć zaniechanie ekspozycji lub sprzedaży wyrobów piekarniczych w systemie

samoobsługowym. Wyroby piekarnicze eksponowane w otwartych, samoobsługowych stoiskach powinny być umieszczone w plastikowym/celofanowym lub papierowym opakowaniu. W przypadku ekspozycji wyrobów piekarniczych luzem w sklepie spożywczym, powinny być one umieszczone w regałach z pleksi i wkładane do torebek za pomocą szczypców.