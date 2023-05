Zamknięte przejście graniczne? Sklep może domagać się odszkodowania

Poszkodowani tą decyzją są nie tylko właściciele firm znajdujących się w bezpośredniej bliskości tego przejścia, ale także np. kupcy z Białegostoku, którzy z dnia na dzień utracili dużą liczbę stałych klientów z Białorusi, regularnie zaopatrujących się w ich sklepach.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że w celu zniwelowania przedsiębiorcom strat związanych z zamknięciem pobliskiego im przejścia granicznego, zostały przygotowane przepisy przewidujące rekompensatę.

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej zostały wprowadzone rozwiązania umożliwiające przyznanie rekompensaty dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z ograniczeniem w ruchu granicznym.

Rekompensata będzie przysługiwała podmiotom z branży:

- turystycznej

- gastronomicznej

- sprzedaży detalicznej



Warunkiem ubiegania się o rekompensatę będzie niezaleganie z należnościami publicznymi. Wojewoda zostanie dodatkowo wyposażony w uprawnienie modyfikacji opisanego zakresu podmiotowego pomocy w akcie prawa miejscowego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania tej rekompensaty będzie także 50 proc. spadek przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego (jeden z dwóch poprzednich lub – co do zasady – analogiczny w roku ubiegłym) - informuje ministerstwo.