Zatory płatnicze - liczba postępowań wszczynanych przez UOKiK będzie rosła

Od stycznia 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wszczynać i prowadzić postępowania w sprawie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w regulowaniu rozliczeń pomiędzy firmami. Dotychczas wszczęto około 100 takich postępowań, a część kontrolowanych firm zostało ukaranych. Zatory płatnicze to jeden z głównych problemów polskich firm, należy się więc spodziewać, że liczba postępowań wszczynanych przez Prezesa UOKiK będzie rosła.

Nowe uprawnienia zostały przyznane Prezesowi UOKiK na mocy nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowelizacja obowiązuje od stycznia 2020 roku („Ustawa zatorowa”).

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do nadmiernego opóźniania się w spełnianiu świadczeń pieniężnych dochodzi, gdy w okresie trzech kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez dany podmiot wynosi co najmniej 2 mln zł. Jednocześnie w przypadku postępowań dotyczących nadmiernego zwlekania ze spełnieniem świadczeń pieniężnych, wszczynanych w latach 2020 i 2021, suma wartości powyższych świadczeń pieniężnych wynosi co najmniej 5 mln zł - wyjaśniają Mariusz Śron, radca prawny, Partner, Deloitte Legal i Jakub Markiewicz, adwokat, Managing Associate, Deloitte.

Jak po ponad półtora roku od wejścia w życie nowych przepisów Ustawy zatorowej wygląda prowadzenie postępowań dotyczących zatorów płatniczych? Czy Prezes UOKiK korzysta z przyznanych mu uprawnień? Czy w prowadzonych postępowaniach faktycznie dochodzi do stwierdzenia występowania nadmiernych opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców?

Trudny i długotrwały proces

Obecnie Prezes UOKiK prowadzi około 100 postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się w regulowaniu świadczeń pieniężnych. Są one prowadzone głównie w stosunku do firm posiadających status dużych przedsiębiorców.