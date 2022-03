Żegnamy maseczki. Od 28 marca zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust

- Od 28 marca wprowadzamy dwa rozwiązania. Pierwsze to zniesienie obowiązku noszenia maseczek. To zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych - zarówno pracowników, jak i pacjentów. W pozostałych miejscach takiego obowiązku od poniedziałku nie będzie. Jeżeli jednak jesteśmy w dużych skupiskach to rekomenduję, żeby dla bezpieczeństwa maseczek wciąż używać - poinformował Adam Niedzielski.

Koniec izolacji i kwarantanny

Zniesiona zostanie także izolacja domowa oraz kwarantanna dla współdomowników i wszystkich kwarantann związanych z przyjazdem do Polski. - Pacjenci, którzy będą identyfikowani jako zakażeni będą otrzymywali zwolnienia lekarskie i będą musieli sami izolować się w domu, ale sanepid nie będzie tymi izolacjami zarządzać. Natomiast jeżeli będą się pojawiały ogniska epidemiczne, to sanepid cały czas posiada uprawnienie, by nakładać kwarantannę - wyjaśnił minister.

Jesteśmy odporni na obecność koronawirusa

Jak wyjaśnił Adam Niedzielski, przez ostatnie trzy tygodnie miała miejsce bardzo stabilna tendencja, jeśli chodzi o zakażenia.

- Najważniejsza jest sytuacja w szpitalach. Pomimo zakażeń z piątej fali, gdy w lutym mieliśmy nawet blisko 60 tys. zakażeń COVID-19, to liczba hospitalizacji utrzymywała się na poziomie 20 tys. - mówił szef resortu zdrowia.

Adam Niedzielski zapewnił, że jako społeczeństwo jesteśmy odporni na koronawirusa. - Przewidujemy, że do końca kwietnia będziemy mieli redukcję zakażeń i hospitalizacji - oświadczył.

Minister powiedział również, że w ostatnim czasie rząd obserwował jaki jest efekt powrotu dzieci do szkół i dużego napływu uchodźców. Według resortu, oba te zjawiska nie przyczyniły się do przełamania tendencji spadkowej, amwariant omikron okazał się zdecydowanie mniej dolegliwy niż wariant delta.

24 marca mamy 8994 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Średnia liczba zakażeń spadła poniżej 10 tysięcy.