Zerowy VAT a ceny żywności - będzie taniej czy drożej?

Zerowa stawka VAT na żywność może wejść w życie od 1 lutego 2022 roku. Obniżka ma dotyczyć produktów spożywczych, które mają 5-proc. stawkę VAT, takich jak m.in. owoce, warzywa, mięso i nabiał.

Jak to może wpłynąć na inflację i ceny żywności? Czy faktycznie będą one niższe? - Co do zasady obniżanie podatków ma charakter pobudzający gospodarkę i koniunkturę i w tym kontekście każda obniżka podatków jest pożądana. Pojawiają się jednak pytania, w jakim zakresie dyskutowana ostatnio, możliwa obniżka VAT dla produktów obecnie objętych stawką 5% wpłynie na spowolnienie obecnego dynamicznego wzrostu cen i rekordowej inflacji - mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu

- Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, iż stawką 5% objęta jest przede wszystkim grupa produktów spożywczych takich jak mięso, produkty mleczarskie, warzywa, zboża, tłuszcze jadalne, lody, niektóre napoje oraz od lipca 2020 roku owoce tropikalne i cytrusowe, wyroby ciastkarskie, zupy i buliony, niektóre przyprawy. Oczywiście kategorie takie jak mięso, produkty mleczarskie, warzywa stanowią ważną i stałą pozycję w koszykach zakupowych i teoretycznie, jak oceniają eksperci, stanowią one ważną część koszyka inflacyjnego. Jednak to teoria i nie ma pewności, czy ta obniżka w całości przeniesiona będzie na konsumentów oraz jak wpłynie na całą strukturę cen. W razie tymczasowych zmian VAT należy liczyć się także z dodatkowymi czynnikami kosztotwórczymi - tłumaczy.

