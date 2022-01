Zerowy VAT na artykuły żywnościowe pomoże ograniczyć inflację? Są pułapki

- Skutki wprowadzenia zerowego VAT-u na żywność prawdopodobnie będą wypadkową oddziaływania szeregu czynników, wśród których do ważniejszych należą: pakiet czasowych rozwiązań przygotowanych przez resort finansów (obniżka akcyzy na paliwa, niższy VAT na gaz ziemny, obniżenie kosztów energii, znosząc akcyzę na energię elektryczną i obniżając stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc., zwolnienie z akcyzy na prąd w gospodarstwach domowych.), skala wzrostu cen surowców, transportu a także zachowania firm i reakcje konsumentów na inflację, a także poziom zachorowań na COVID-19 i zakres obostrzeń wprowadzanych dla biznesu - prognozuje ekspertka.

Jej zdaniem doświadczenia wskazują, że przewidywania zjawisk społeczno-ekonomicznych w sytuacji dużej niepewności nie zawsze są trafne, podobnie jak przewidywanie efektów podejmowanych działań osłonowych.

Zerowy VAT, zerowy efekt?

Podany przez GUS (według tzw. szybkiego szacunku) 8,6 proc. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku okazał się wyższy od przewidywanego. Z kolei obniżenie akcyzy na paliwa w grudniu ub.r., pomogło zbijając ceny paliw o około 30 gr na litrze, ale ceny innych towarów i usług, w tym żywności, jeszcze nie przyniosły oczekiwanego efektu, a nawet przyśpieszyły, podobnie jak nośniki energii (prąd, gaz i opał), które w grudniu drożały o 14,3 proc. r/r.

- Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że firmy za największą barierę działalności gospodarczej uznały niepewność sytuacji gospodarczej – jako ważną lub bardzo ważną oceniło ją aż 75 proc. firm. Tylko nieco mniej (70 proc.) zwracało uwagę na problemy związane ze wzrostem cen energii oraz kosztów pracowniczych (64 proc.). Z kolei z grudniowego 2021 r. badania nastrojów społecznych, przeprowadzonego przez Kantar Public wynika, że 38 proc. Polaków uważa, że w ciągu najbliższych 3 lat materialne warunki życia w Polsce nie zmienią się. Na poprawę warunków wskazuje 16 proc., a 41 proc. sądzi, że ulegną one pogorszeniu. Dlatego trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, czy jeżeli wejdzie w życie zerowy VAT na żywność, to czy Polacy od razu odczują to w swoich portfelach. Nie wiadomo bowiem, jaką realnie obniżkę cen na żywność spowoduje wprowadzenie zerowego VAT-u, gdyż część efektów tej obniżki mogą „pochłonąć” koszty jej wprowadzenia w życie oraz działania firm zmierzające do uwzględniania w cenach rosnących kosztów funkcjonowania firmy. Trudno też jednoznacznie odpowiedzieć, czy obniżka cen na żywność zostanie uznana przez Polaków za wystarczająco rekompensującą inflację, zwłaszcza w sytuacji narastającej obawy związanej ze wzrostem cen za prąd, gaz, wywóz śmieci, transport a nawet niepewności powstałej w związku ze zmianą w podatkach. Nie wiadomo, jaki będzie efekt psychologiczny obniżki cen na żywność w kontekście wysokiego wzrostu cen na inne produkty. Tym bardziej, że negatywny wpływ na inflację w zakresie popytowym mogą mieć wprowadzane dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych. W rezultacie, obniżka cen na żywność może przynieść efekt słabszy niż się oczekuje, również z powodu zmian w strukturze wydatków konsumentów - przewiduje Urszula Kłosiewicz-Górecka.

Zerowy VAT - jakie produkty będą nim objęte?

Zerowym VAT-em objęte mają zostać produkty żywnościowe zaliczane do kategorii wydatków podstawowych gospodarstw domowych. Są to m.in. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, tłuszcze i oleje, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego), napoje mleczne i tzw. mleka roślin. Stanowią one 82,1 proc. koszyka żywnościowego gospodarstw domowych. Koszty żywności są przy tym jednymi z najwyższych pozycji na liście comiesięcznych wydatków, a cena jest najważniejszym kryterium wyboru produktu w większości gospodarstw domowych.

- Generalnie, zniesienie VAT na te podstawowe grupy żywności powinno sprawić, że ich niższe ceny będą szybko zauważone przez konsumentów. Istotny jednak jest realny poziom obniżki cen żywności i okres w jakim się ona utrzyma, gdyż spadek inflacji może okazać się tylko przejściowy. Potanienie żywności (wskutek zerowego VAT) może być przez konsumentów postrzegane jako pojawienie się swoistego ekstra dochodu, który raczej nie będzie spożytkowany na zwiększenie konsumpcji tych samych produktów (jest już stosunkowo wysoka). W części gospodarstw domowych może skutkować przeniesieniem popytu na wyższej jakości, droższe gatunki lub zakup innych grup artykułów żywnościowych, np. czekolady, kawy, słodyczy. Jest to prawdopodobne wobec nasilającego się trendu na zakup żywności, której konsumpcja sprawia przyjemność oraz trendu na zdrowe odżywianie i wiążące się z tym zakupy artykułów eko, które zwykle są droższe. Tym bardziej, że coraz silniej eksponowanym poglądem jest, że produkty żywnościowe powinny być coraz droższe, gdyż produkowanie ich z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wiąże się z wyższymi kosztami. Może się zatem zdarzyć, że zerowy VAT na żywność nie ograniczy presji na wynagrodzenia wobec skierowania zakupów na wyższej jakości, droższą żywność- wyjaśnia ekspertka PIE.

Co konsumenci zrobią z "nadwyżką"?

Postrzegany przez konsumentów dochód, wynikający z niższych cen żywności (w wyniku zerowego VAT-u), może być „spożytkowany” na wyższe opłaty za gaz, prąd, czy wywóz śmieci. Może być też skierowany na inne potrzeby, np. na większe wydatki na dobra trwałe.

Z badań GFK Polonia wynika, że Polacy mają świadomość, że wobec wzrostu cen i zapowiadanych podwyżek, odkładanie zakupów, w tym dóbr trwałych, może skutkować poniesieniem strat.

-Dlatego Polacy deklarują dalszy wzrost wydatków na dobra trwałe oraz zaspokajanie potrzeb oferowanych przez takie sekcje, jak gastronomia, turystyka czy kultura, jeśli tylko poziom zachorowań na COVID-19 będzie wyraziście niższy i dzięki temu większa stanie się dostępność tych produktów i usług. Nie będzie to jednak sprzyjać ograniczeniu presji na wynagrodzenia, gdyż ceny tych usług są wysokie i rosną. Zachowania konsumentów, będą też wynikać z poziomu zaufania do prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej. Może to sprzyjać osłabieniu wzrostu cen w perspektywie kilku miesięcy. Niestety może być też tak, że uzyskany dochód z powodu tańszej o VAT żywności, skierowany zostanie na zwiększony popyt na droższe produkty i usługi w innym obszarze gospodarki, wobec czego presja na wzrost wynagrodzeń może się zmniejszyć tylko nieznacznie. Tym samym, w niewystarczającym stopniu mogą być realizowane cele zerowego VAT-u. W dłuższym okresie, to konkurencja rynkowa może okazać się skutecznym instrumentem osłabiającym inflację - tłumaczy nasza rozmówczyni.

Ceny żywności wciąż mogą rosnąć

Zerowy VAT na żywność z powodu różnych reakcji firm handlowych, może nie w pełni przyczynić się do obniżenia inflacji i zmniejszenia cen na żywność. Może okazać się, że utrzymujący się wzrost cen różnych komponentów do produkcji żywności, będzie ograniczać możliwości obniżki ceny żywności.

- Firmy dla zwiększenia marży mogą wprowadzać zmiany w dotychczasowej ofercie, podnosząc ceny na substytuty. Ponadto, z wprowadzeniem systemu zerowego VAT-u na żywność, wiążą się pewne koszty w całym łańcuchu dostaw, jak choćby przystosowanie kas rejestracyjnych. Pojawiające się koszty, firmy będą uwzględniać w rozliczeniach i może się zdarzyć, że część obniżki cen żywności przejmą firmy handlowe. A to może nie pozwolić na oczekiwaną skalę obniżki cen żywności. Tym samym zmniejszą się pozytywne efekty cenowe cięcia stawki podatkowej - uważa Urszula Kłosiewicz-Górecka.

Wymienione sytuacje są wysoce prawdopodobne, gdyż z badań firm realizowanych przez różne ośrodki badawcze, w tym Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że w planach firm na 2022 r. na dwóch pierwszych miejscach jest zacieśnianie relacji z klientami (59 proc. wskazań) i zwiększanie marży (42 proc.).

- Pracodawcy nie kryją, że to będzie rok pełen wyzwań, a najważniejszym jest utrzymanie płynności finansowej w sytuacji rosnących kosztów funkcjonowania firmy, wynikających z rosnących cen prądu, gazu, gospodarki opakowaniami czy roszczeń płacowych pracowników. Obaw dostarczają też przerwane łańcuchy dostaw i rosnące koszty transportu. W tej sytuacji, gdy pojawi się możliwość poprawy marży przedsiębiorstwa, to działanie takie zostanie podjęte przez firmy handlowe, ograniczając efekt obniżki VAT na żywność - mówi ekspertka.

Część ekonomistów podkreśla, że tymczasowo zlikwidowany podatek może przynieść więcej strat dla konsumentów niż pożytku. Nawet gdy w pierwszych miesiącach 2022 r. obniżka VAT-u spowoduje stłumienie inflacji, to kiedy zabraknie obniżki VAT, wzrosty cen mogą powrócić, a nawet przyspieszyć. W literaturze udowodniono bowiem asymetryczny wpływ zmian stawek VAT na ceny produktów. I tak, przy obniżce VAT firmy niechętnie reagują obniżkami cen, a co najwyżej przestają je podnosić. Przy jednak ewentualnym powrocie VAT, firmy chętnie wykorzystują go do uzasadnienia wzrostu cen na produkty i usługi.

- Spadek inflacji może się okazać zatem tylko przejściowy. Co więcej, po powrocie do obecnych stawek VAT, wzrost cen na produkty żywnościowe może przybrać na sile. Jest to tym bardziej możliwe, że coraz częściej eksponowana potrzeba ochrony środowiska przyrodniczego, uzasadnia wzrost cen żywności - podsumowuje przedstawicielka PIE.