Zerowy VAT, uszczelnienie niedzielnego zakazu. Jak radzą sobie sieci?

Zapytaliśmy o to eksperta, Andrzeja Falińskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Po uszczelnieniu zakazu handlu w niedziele sieci mogą szukać nowego sposobu na otwarcie sklepów w niedziele. Jakie możliwości mogłyby mieć sieci handlowe, jeśli nie jest możliwe otwieranie sklepów jako to placówek pocztowych?

Andrzej Faliński: Sądzę, że poszukiwane będą rozwiązania hybrydowe, wykorzystujące pracę wzenia prac organizacyjnych dopuszczanych przez „zaostrzoną” ustawę, z działalnością np. paczkomatową, czy wydzielanie jakiegoś „subsklepu” przy stacjach paliwowych lub innych formach dozwolonego handlu i usług. Trudno to przewidzieć.

Moim zdaniem, zaciskanie pętli zakazów na najlepiej radzącym sobie w kryzysie sektorze gospodarki nie jest mądre.

Jak zerowy VAT wpłynie na sieci handlowe? Czy sieci mogą wykorzystać zniesienie VAT na żywność np. na poprawę swojego wizerunku?

AF: Sieci sobie poradzą i to najlepiej z całego sektora. Mają możliwość wykorzystania marginesu powstałego po wprowadzeniu zerowego VAT dla utrzymania lub nawet powiększenia marży handlowej. Postawią w tym względzie na marki własne i renegocjacje warunków handlowych z dostawcami.

Ucierpieć na tym mogą mniejsi dostawcy, ale duzi partnerzy handlowi poradzą sobie. W efekcie umocni to pozycję segmentu dyskontowego, który ma w ręku możliwości zarządzania skalą, asortymentem, ma też doświadczenie w zarządzaniu różnie pozycjonowanymi markami własnymi, ma wreszcie możliwości importu i negocjacji z dostawcami krajowymi. Sądzę, że zaproponuje najkorzystniejszą dla konsumenta ofertę, z dobrej pozycji wystartuje też do etapu powrotu VAT.

Inni, a więc będące w trendzie spadkowym sklepy tradycyjne i hipermarkety nie będą miały tych możliwości. Tradycyjny handel powiększył różnicę cenową do sieci, odnotowuje spadek obrotów, więc z pewnością skorzysta z luki na dodatkową marżę i tym bardziej widocznie zwiększy cenę, bez możliwości skompensowania wzrostu ceny promocjami, markami własnymi itp. Hipermarkety teoretycznie mogą iść drogą dyskontową, ale koszty utrzymania szerokiej oferty, także tej z niezerowym VAT, koszty utrzymania obiektów, kontynuacja spadku obrotów i inne okoliczności, spowodują ograniczenie możliwości obniżenia cen.

Co do wizerunku, to sprawa jest wbrew pozorom prosta. Ci, których będzie stać na obniżenie cen, nagłośnią to i zyskają nie tylko finansowo, ale i wizerunkowo. Inni, których na to nie stać, uciekną w promocję jakości produktu i obsługi, komfortu zakupów, oferty. A rynek rozstrzygnie, komu się uda.

Efekt wizerunkowy nie zadecyduje o poprawieniu wyniku firmy mającej problemy, ale bardzo pomoże firmom wygrywającym tę nowa okoliczność.