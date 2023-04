Zmiana na butelkach piwa. Zerówki z oznaczeniem 18+

Piktogramy przemawiają do konsumentów

Badania wykazały, że oznakowania na butelkach są rozpoznawalne i jasne dla około 90 proc. badanych. Uczestnicy badania wskazali również, że są one bardziej czytelne i bardziej zrozumiałe niż ostrzeżenia rządowe, które muszą być zamieszczane na reklamach piwa, w formie czerwonego napisu na białym tle.

Wszystkie trzy ikony będą widoczne na każdym opakowaniu piwa alkoholowego. Duża zmiana dotyczy piw bez procentów, na których zostanie zamieszczony znak „18+”.

Tym samym, konsumenci otrzymują jasny przekaz, że cieszące się rosnącą popularnością „zerówki” są produktem skierowanym tylko do osób pełnoletnich, tak samo jak wszystkie piwa alkoholowe.

- Zdecydowaliśmy się na uproszczenie znaków oraz jednoczesne stosowanie wszystkich trzech ikon na każdym opakowaniu piwa alkoholowego – mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie.

Piwo tylko 18+ - nawet to 0,0%

Nowością jest wprowadzenie oznaczenia „18+” na opakowania piw bezalkoholowych. Producenci chcą w ten sposób dotrzeć do konsumentów, sprzedawców i rodziców ze swoim stanowiskiem. Branża piwowarska pokazuje na swoich produktach, że wszystkie piwa, również bezalkoholowe, mogą być sprzedawane i konsumowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Świat piwa to świat dorosłych, do którego osoby nieletnie nie powinny mieć dostępu, zaś reklama piwa nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18. roku życia. Jego kontynuacją jest szereg zapisów szczegółowych wskazujący, że np. aktorzy występujący w reklamach piwa muszą mieć ukończone 25 lat, przekazy mogą być zamieszczane w mediach, których odbiorcy przynajmniej w 75% stanowią osoby dorosłe, a strony internetowe muszą być wyposażone w tzw. bramki wiekowe.

Zdaniem prof. dr. hab. Andrzeja Fala, Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, fakt, że piwo bezalkoholowe pozbawione jest procentów nie oznacza, że jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich. Zasady jego sprzedaży i konsumpcji powinny być takie same, jak w przypadku piw z alkoholem.

Psycholog, dr Aleksandra Piotrowska zauważa, że młodych należy wspierać w nauce asertywności i wyraźnym mówieniu „nie”. Łatwiej przestrzegać reguł, kiedy są one jasne, widoczne dla wszystkich, wymagane i respektowane przez otoczenie. Zbliżająca się majówka, sprzyjająca spotkaniom w gronie znajomych, to dobry moment, by o tych zasadach przypomnieć.

Nowe znaki są już stopniowo wprowadzane i znajdą się na każdym opakowaniu piw warzonych przez członków Związku Browary Polskie (Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec oraz Calsberg Polska) do końca 2023 r.