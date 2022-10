Zmiany w systemie kaucyjnym: Czy zastosujemy model niemiecki?

System kaucyjny: Potrzebna wspólna baza danych

- Po wielu miesiącach przygotowań Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło ostateczne założenia, które mają być zawarte w ustawie dotyczącej systemu kaucyjnego. W trakcie konsultacji pojawiało się wiele głosów dotyczących zmian, jakie powinny zajść w projekcie. Niektóre z nich, jak wyłączenie szkła jednorazowego i obowiązek uczestnictwa dla sklepów powyżej 200m2 , Ministerstwo uwzględniło w swoich pracach. Natomiast utrzymano kwestię związaną z wielością operatorów. Oznacza to olbrzymie wyzwanie dla zapewnienia efektywności systemu kaucyjnego w Polsce - komentuje Andrzej Grzymała, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający RLG Polska.

Jego zdaniem wielość operatorów wymaga wspólnych ram działania, utworzenia wspólnej bazy danych oraz zaimplementowania systemu informatycznego, który umożliwi zarówno sprawne rozliczenia i komunikację pomiędzy operatorami, jak i określenie, na jakim poziomie kształtuje się zbiórka pustych opakowań.

- Proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozwiązanie, określane „wolnorynkowym”, może przyjąć kształt systemu działającego w Niemczech. Producenci oraz sprzedawcy mogliby wspólnie stworzyć organ nadający ogólne ramy działania systemu w Polsce, jednak bez ingerencji w przepływy finansowe. Mogłoby to być rozwiązanie optymalne dla skutecznego działania systemu kaucyjnego w naszym kraju. Ponadto wprowadzający opakowania byliby w ten sposób zabezpieczeni pod względem osiągania wymaganych poziomów zbiórki - argumentuje.

Obecnie czekamy na ostateczny tekst ustawy, jednak planuje się, że wejdzie ona w życie od początku 2023 r., a proces organizacji systemu wyznaczony zostanie na dwa lata.

Zwiększenie powierzchni sklepów biorących udział w systemie zmniejsza dostęp do punktów zbiórki dla wszystkich konsumentów

- Okres ten może wydawać się długi, jednak nie należy zapominać o formalnościach, których muszą dopełnić głównie punkty zbiórki. W przypadku wdrożenia systemu kaucyjnego sklepy, szczególnie placówki już istniejące będą musiały zmierzyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań sanitarnych czy przeciwpożarowych. Należy także zwrócić uwagę, że zwiększenie powierzchni sklepów obligatoryjnie biorących udział w systemie do 200m2 zmniejsza dostęp do punktów zbiórki dla wszystkich konsumentów. Należy więc wprowadzić mechanizmy zachęcające mniejsze jednostki handlowe do dobrowolnego udziału w systemie, aby spełniał on warunek powszechności - mówi nam Andrzej Grzymała.

Publikacja ustawy będzie dopiero pierwszym krokiem w procesie dyskusji i wdrażania całego systemu.

- Czasu zostało mało, a przed nami wiele dyskusji między głównymi interesariuszami, którzy muszą znaleźć wspólne rozwiązanie zapewniające powszechność systemu i jednocześnie zabezpieczające jego efektywność i opłacalność ekonomiczną - podsumowuje.