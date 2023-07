Zmiany w usługach cash back. Opinia eksperta na temat dyrektywy PSD3

28 czerwca Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian na rynku płatniczym, które mają na celu wprowadzenie usprawnień do dotychczasowych regulacji płatniczych w oparciu o doświadczenia całego rynku. Proponowane założenia odnoszą się do nowej dyrektywy PSD3 (Payment Services Directive). Jeden z punktów zakłada poprawę dostępności gotówki w sklepach i za pośrednictwem bankomatów. Co to oznacza dla konsumentów i przedsiębiorców?