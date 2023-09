Zmienia się kodeks spółek handlowych. Ministerstwo wspomina o franczyzie

Nowe przepisy pozwolą w szerszym zakresie korzystać z różnych sposobów reorganizacji działalności na rynku polskim i europejskim.

Jakie zmiany w Kodeksie spółek handlowych?

Reorganizacja spółek w Polsce cieszą się dużą popularnością. Od stycznia 2022 r. do maja 2023 r. w sądach rejestrowych dokonano około 8000 zgłoszeń w tym zakresie. Zdecydowana większość dotyczyła reorganizacji krajowych. Od teraz proces ten stanie się bardziej dostępny również na gruncie zagranicznym.

Ustawa dostosowuje bowiem polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, która dotyczy transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. W konsekwencji wprowadzone zostaną nowe rodzaje reorganizacji spółek: uproszczone połączenie i podział przez wyodrębnienie. Spółki komandytowo-akcyjne będą mogły przejmować spółki działające na rynku unijnym w drodze połączenia transgranicznego. Zostanie im również przyznana zdolność do podziału.

Wymóg jawności planów połączeń, podziałów i przekształceń transgranicznych

Ustawa wprowadza wymóg jawności planów połączeń, podziałów i przekształceń transgranicznych. Wszystkim pracownikom i wspólnikom muszą być udostępnione sprawozdania, które określają skutki tych procesów. Co więcej, wspólnicy mniejszościowi, którzy nie zgodzą się na dokonanie reorganizacji transgranicznej, nie będą zmuszani do uczestnictwa w tego typu spółce. Nowelizacja gwarantuje im prawo wyjścia ze spółki oraz odkupu ich akcji lub udziałów.

Dzięki wprowadzeniu uproszczonych procedur, reorganizacje spółek staną się szybsze i tańsze. Polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozwiązań stosowanych w innych państwach Unii Europejskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że uciążliwą biurokrację zastępują nowoczesne systemy elektroniczne, które zamiast na papierkowej robocie pozwalają skupić na prowadzeniu interesów. Cyfrową rewolucję przeszedł m.in. Krajowy Rejestr Sądowy. Od 1 lipca 2021 r. wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane wyłącznie w sposób elektroniczny.

– Zastaliśmy KRS papierowy, a wprowadziliśmy system cyfrowy, zintegrowany ze zmianami w sądownictwie. Przedsiębiorcy mogą załatwić teraz wiele spraw sprzed komputera, co trwa znacznie szybciej. Nowy system ułatwia im też automatyczne korygowanie błędów – podkreślał Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

W ramach e-KRS przedsiębiorcy mogą komunikować się z sądem za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ponadto akta rejestrowe można przeczytać za darmo i online. e-KRS umożliwia także integrację z systemem połączonych rejestrów w krajach Unii Europejskiej (BRIS). Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało też rezygnację z publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do KRS. Zmniejsza to koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Jasna definicja franczyzy

Resort komunikuje, że wprowadzi także jasną definicję umowy franczyzy. - Chcemy równości uczestników tego rynku, zarówno wielkich sieci, jak i drobnych przedsiębiorców, którzy decydują się na zawarcie umowy franczyzy. Przed jej podpisaniem franczyzobiorca otrzyma pełen zakres informacji o warunkach franczyzy. Położy to kres próbom oszukiwania i wykorzystywania franczyzobiorców. Wielkie zagraniczne sieci nie będą mogły nadużywać swoich pozycji względem drobnych przedsiębiorców. Przyczyni się to do rozwoju franczyzy jako bezpiecznej formy współpracy i ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej - inforuje MS/

Wolność płacenia gotówką

Dzięki inicjatywie Ministerstwa Sprawiedliwości konsumenci mogą nadal płacić gotówką bez ograniczeń, a limit dla przedsiębiorców pozostał bez zmian.

- Polacy zawsze powinni mieć prawo wyboru, w jaki sposób chcą dokonać zakupów. Ograniczenie możliwości płacenia gotówką znacznie ograniczyłoby drobny handel. Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera działalność małych i średnich przedsiębiorców. Dlatego szkodliwe propozycje lobby bankowego zostały zablokowane - przekonuje resort.