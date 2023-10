Zmieniamy czas na zimowy. Niektórym pracownikom przysługuje dodatek

W nocy z 28 na 29 października 2023 r. cofniemy zegarki o godzinę - z 3:00 na 2:00.

Dodatek za zmianę czasu

Zgodnie z przepisami pracownikom, którzy będą pracować w trakcie zmiany czasu na zimowy, należy się specjalny dodatek, który składa się z kilku elementów:

- Dodatek za pracę w nadliczbowych godzinach - przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych na dobę przypadających w dni, będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (w tym „robocze” niedziele i święta). Taki dodatek wynosi 50 proc. wynagrodzenia.

- Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, niedziele i święta - w takich przypadkach dodatek ten wynosi 100 proc. wynagrodzenia (o ile – zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem – te dni były dniami wolnymi od pracy lub były dniami wolnymi udzielonymi wcześniej jako rekompensata za niedzielę lub święto);

- Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej - za każdą godzinę pracy w porze nocnej, pracownik ma prawo do dodatku w wysokości 20 proc. stawki godzinowej zależnej od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Całość na stronach praca.gazetaprawna.pl