ZPP apeluje do rządu o rezygnację z pełzającego lockdownu

Wszelkie doświadczenia z Polski i ze świata wskazują, że zamykanie gospodarki powoduje głównie straty gospodarcze i nie ma istotnego wpływu na poziom zakażeń koronawirusem. Równocześnie ZPP opowiada się za ścisłym egzekwowaniem rygoru sanitarnego opartego o strategię DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki), bez jednoczesnego zamykania gospodarki.

ZPP apeluje do rządu o: zniesienie restrykcji na funkcjonowanie branży fitness i basenów: zrezygnowanie z ograniczeń dotyczących funkcjonowania restauracji; zrezygnowanie z pomysłu „godzin dla seniora”: koncepcja ta została negatywnie zweryfikowana w trakcie pierwszej fali epidemii.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje o uchylenie niepotrzebnych restrykcji dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wprowadzone obostrzenia oznaczają de facto pełzający lockdown w przypadku części branż niedotkniętych wprost odgórnym zakazem prowadzenia działalności (przede wszystkim sektor gastronomiczny) i częściowy lockdown dla wielu innych sektorów, takich jak choćby branża fitness.

- Rządzący nie przedstawili żadnego konkretnego uzasadnienia dla wprowadzenia akurat takich, a nie innych restrykcji. Nie pokazano wyników badań sugerujących, że siłownie czy baseny mogą odgrywać istotną rolę w rozprzestrzenianiu się wirusa, czy też że są to punkty, w których odnotowywano szczególnie istotne naruszenia rygorów sanitarnych. Informacje docierające do nas z rynku sugerują, że jest wprost odwrotnie i podmioty te doskonale dostosowały się do funkcjonowania w nowych warunkach. Choć pozytywnie należy ocenić piątkową decyzję Ministerstwa Sportu o częściowym zniesieniu zakazu działalności basenów, siłowni, klubów i centrów fitness oraz sportowych klubów tanecznych i szkół tańca, to wciąż obowiązujące przepisy stanową nieuzasadnione ograniczenie dla działalności branży fitness - argumentuje ZPP.

Związek uważa, ze pozbawione rzetelnego uzasadnienia są też restrykcje wprowadzone dla gastronomii. - Trudno uzasadnić, dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie ograniczenia godzin funkcjonowania restauracji i tak daleko idące ograniczenia, jeśli chodzi o przestrzeń przypadającą na jednego klienta. Podobnie, jak w przypadku sektora fitness, nie przedstawiono żadnych danych wspierających tezę, według której tego rodzaju ograniczenie działania punktów gastronomicznych miałoby zahamować transmisję wirusa - podaje ZPP.

Zdaniem organizacji całkowicie absurdalny jest również powrót do koncepcji „godzin dla seniora” w sklepach. Jest to pomysł, który zupełnie nie sprawdził się w trakcie pierwszej fali epidemii. Jego jedynym skutkiem były puste w wyznaczonych godzinach sklepy i ustawiające się przed nimi kolejki.

- W naszym przekonaniu przedstawiony zestaw ograniczeń równa się kroczącemu lockdownowi i – w perspektywie najbliższych tygodni – konieczności wypracowania dodatkowych rozwiązań pomocowych dla branż objętych restrykcjami. Znaczna część z nich nie będzie w stanie wytrzymać kolejnych miesięcy w zamknięciu - czytamy w oświadczeniu ZPP.