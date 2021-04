ZPPHiU: Przedsiębiorstwa handlowe nie mogą płacić czynszu, bo działalność w centrach jest zakazana

- Trudno w tej chwili odnieść się do zapowiedzi przedstawionych przez premiera dotyczących wsparcia dla firm, które mają kłopoty z zapłatą czynszu najmu i nie mogą wynegocjować ulg od właścicieli nieruchomości. Co z kosztami wspólnymi? Co z opłatami marketingowymi należnymi według umów podpisanych przed pandemią? - zastanawia się Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

Jak wynika z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej premiera Morawieckiego, 80-proc. obniżki czynszów miałyby dotyczyć okresu obowiązywania zakazów prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. Dodatkowo przez 3 miesiące po ustaniu tego zakazu czynsze mają być zredukowane o 50 proc.

- Dopóki nie zobaczymy jednoznacznych przepisów, nie wiemy, jak to ma działać w praktyce. Co bowiem oznacza zapowiadana obniżka 80 proc. w czasie zamknięcia? Przecież to jest podważenie artykułu 495 Kodeksu Cywilnego. Przepis jednoznacznie określa, że w przypadku, kiedy nie ma możliwości świadczenia, bez odpowiedzialności stron, nie jest możliwe żądanie świadczenia wzajemnego. Jak zatem ma się do tego zapowiadana obniżka? Przecież przedsiębiorstwa handlowe nie mogą płacić czynszu w przypadku, gdy nie generują przychodów, bo działalność w centrach jest zakazana – podkreśla Zofia Morbiato.