Związki wzywają Tesco do zaprzestania działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego

Uważam że było to sprawiedliwe. Nawet nie zdajecie sobie sprawy ile osób bierze lipne zwolnienia, bo już im się "Nie oplaci" pracować. Dlaczego mamy wziąć taka sama odprawę??? Dodatkowa wypłata jest jak "bonus" dla tych którzy muszą pracować podwójnie za tamtych co im się już nie chce

Aga 2020-01-28 17:20:52

No chyba jakiś chory żart.....



Ja ciężko pracuje i codziennie przychodzę do pracy, A koleżanka miesiąc w miesiąc jest na zwolnieniu bo już jej nie zależy i mamy dostać taka sama odprawę???



No chyba jakiś żart......To proponuje wszystkim pójść na zwolnienie i niech pracownicy że związków sami sobie popracuja