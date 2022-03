Związki zawodowe w katalogu organizacji niosących pomoc Ukraińcom

– Najważniejsze, co udało się uzyskać, to wpisanie związków zawodowych do katalogu organizacji, którym wojewodowie mogą zlecać, z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom – podkreśla Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Taką deklarację złożył minister Maciej Wąsik, na którego wniosek w art. 9 pkt. 6 projektowanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostaną wpisane literalnie związki zawodowe.

Ustawa zakłada m.in. legalny pobyt przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy, legalnie przekraczającym granicę uchodźcom wojennym z Ukrainy. W czasie pobytu zostanie takim osobom przyznany nr PESEL i profil zaufany wraz z numerem telefonu komórkowego.