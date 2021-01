Związkowcy rozmawiają z prezydentem. Chcą szczepionek dla pracowników handlu i utworzenia polskiego holdingu w hurcie

MAF 2021-01-07 15:25:29

ZGROZA!!! Upaństwowić hurt, czyli franczyzy... Czy ktoś pomyślał, co to znaczy? A może jeszcze ceny regulowane i budżetowe kwoty wsparcia, bo to trzeba umieć robić. Może warto też pomysleć o zakazie konkurowania z narodowymi sieciami hurtowymi i ich detalem (bo bez tego po co nam hurt...). Oj, ludu mój ludu!



Tęsknota za PRLem - rozumiem (też wtedy byłem młody i nie widziałem świata poza socjalizmem), ale wzięcie się za kierowniczą rola od razu - nie powiem,



ambitne. Patrząc jednak na autorów pomysłu powiem tak - nie pierwszy to raz, gdy próbują śpiewać na raz "Boże coś Polskę..." i "Międzynarodówkę". Nie brzmi mi to dobrze, ani razem - ani osobno, ale cóż - takie czasy. Do Siego Roku!