Związkowcy wręczyli zarządowi Kauflandu listę postulatów

6 grudnia protest związkowców pod siedzibą Kauflandu wspierał poseł Maciej Konieczny z Partii Razem. Przed manifestacją zarząd spółki rozesłał informację, że zgromadzenie zorganizowane przez związkowców jest niezgodne z prawem oraz stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. W trakcie protestu związkowcy złożyli petycję do zarządu. Oczekują, że do 13 grudnia zarząd się do nich ustosunkuje. Gdyby tak się nie stało planują kolejną manifestację w styczniu, a wiosną zamierzają rozbić przed Kauflandem miasteczko namiotowe, by walczyć o uczciwe wynagrodzenie oraz godne traktowanie w miejscu pracy.