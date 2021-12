Związkowcy złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie pisma prezesa Kauflandu

6 grudnia protest związkowców pod siedzibą Kauflandu wspierał poseł Maciej Konieczny z Partii Razem. W trakcie protestu związkowcy złożyli petycję do zarządu. Oczekują, że do 13 grudnia zarząd się do nich ustosunkuje. Gdyby tak się nie stało planują kolejną manifestację w styczniu, a wiosną zamierzają rozbić przed Kauflandem miasteczko namiotowe, by walczyć o uczciwe wynagrodzenie oraz godne traktowanie w miejscu pracy. - Głównym założeniem protestu jest podkreślenie niskich wynagrodzeń i dużej skali mobbingu w sklepach i centrach dystrybucyjnych - wskazuje związek.

Związek Zawodowy „Jedność Pracownicza", jest od ponad roku w sporze zbiorowym z pracodawcą, którego osią jest podwyżka o 800 zł. Obecnie spór jest na etapie referendum strajkowego.

Związek zaproponował spotkanie 6 grudnia, ale pracodawca ze względu na pandemię zaproponował związkowcom spotkanie online w styczniu 2022 roku. - Dlatego poinformowaliśmy pracodawcę, że nie godzimy się na ignorowanie strony społecznej, informując że przyjedziemy 6 grudnia. Od godziny 12:00 będziemy głośno protestować m.in. przeciwko polityce płacowej Kauflandu. Swój udział zapowiedziało wiele organizacji społecznych, a wśród nich także ludzie polityki. Wystawiona zostanie trumna, symbolizując to co umarło w Kauflandzie przez te wszystkie lata, m.in. szacunek dla pracownika i godne wynagrodzenia. Jeszcze 5 lat temu pracownicy spółki zarabiali dużo więcej niż wynosiła najniższa krajowa, a prace wykonywali większą ilością pracowników. Teraz to się zmieniło. Pracownicy skarżą się, że są uniwersalni i często pracują za trzech a przy tym są poganiani i źle traktowani przez swoich przełożonych - informuje związek.

Postulaty Międzyzakładowej Organizacja WZZ „Jedność Pracownicza":

Przeczytaj także: Kaufland z dużą akcją rekrutującą studentów

- wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 800 zł (Pracownicy otrzymali w zeszłym roku 100 brutto podwyżki. Zasadnicze wynagrodzenie, które otrzymują pracownicy wynosi od 2900 zł do 3100 zł. Pensja 4100 zł brutto, którą podaje Kaufland wyliczana jest łącznie z dodatkami, takimi jak premia „za tzw. niechorowanie czy dodatek stolica")

- zwiększenie zatrudnienia w centrach dystrybucji i w marketach (jeszcze 5 lat temu było więcej pracowników. Centrala tłumaczy to rozwiązaniami technologicznymi, które mają usprawnić pracę, jednak pracy nie ubyło. Firma nie chce zatrudniać pracowników na zastępstwo, a zatrudnionym w centrach dystrybucji odmawia się wzięcia urlopu na żądanie, bo jest do wykonania plan. W marketach stosuje się natomiast umowy na ¾ etatu pomimo, że pracownicy chcieliby pracować w pełnym wymiarze godzin)