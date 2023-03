10 milionów nagród do wygrania w Biedronkoloterii

Loteria zdrapkowa Biedronki to kolejna z inicjatyw dająca klientom sieci możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród. Zdrapki wydawane są do 8 kwietnia, natomiast odbiór nagród produktowych oraz doładowań Wirtualnego Portfela możliwy będzie do 22 kwietnia - informuje sieć.

- Dzięki naszej zdrapkowej Biedronkoloterii klienci mają szansę na miliony nagród i świetną zabawę. Zakupy w Biedronce w okresie trwania loterii, oprócz bycia atrakcyjnymi cenowo, będą również ekscytujące. To dodatkowy dreszczyk emocji, na który będą mogli liczyć nasi klienci - mówi Aleksandra Surdyk-Kaptur, starsza menedżerka ds. lojalności klientów i innowacji cyfrowych w sieci Biedronka

Pod zdrapkami ukrytych jest prawie 130 rodzajów nagród produktowych dostępnych w ofercie sieci Biedronka, takich marek jak m.in. Alpro, M&M’s, Skittles, Kubuś, Adidas, Garnier czy Dove.

Oprócz produktów, pod zdrapkami znajdują się również doładowania Wirtualnego Portfela, dzięki którym można płacić za zakupy w sklepach sieci Biedronka. Do wygrania jest ponad 200 tys. doładowań o wartościach 5, 10, 50, 100, 500 i 1000 zł. Środki zgromadzone na Wirtualnym Portfelu będzie można wykorzystać w trakcie codziennych zakupów aż do 22 kwietnia. Stan Wirtualnego Portfela można sprawdzić w swoim koncie Moja Biedronka na stronie moja.biedronka.pl oraz w aplikacji mobilnej Biedronka.

Sposobów na otrzymanie zdrapek jest kilka:

1. Podstawowym sposobem jest przekroczenie progu wydatków za zakupy:

za przekroczenie progu 149 zł – 2 zdrapki,

za przekroczenie progu 199 zł – 3 zdrapki,

za przekroczenie progu 299 zł – 5 zdrapek,

za przekroczenie progu 399 zł – 7 zdrapek,

za przekroczenie progu 499 zł – 9 zdrapek.

2. Za wydanie min. 39 zł na produkty z kategorii: kosmetyki, słodycze, suszone owoce, napoje, mrożonki lub konserwy i słoiki przysługuje jedna dodatkowa zdrapka. Kwota min. 39 zł musi dotyczyć produktów jednej z powyższych kategorii rozłącznie.

3. Za wydanie min. 99 zł na produkty z kategorii: artykuły dla dzieci (z wyłączeniem produktów żywienia początkowego), kawa, detergenty, karma dla zwierząt, artykuły przemysłowe i tekstylne lub świeże ryby również przysługuje jedna dodatkowa zdrapka. Kwota min. 99 zł musi dotyczyć produktów należących do powyższych kategorii rozłącznie.

biedronkoloteria.jpg

Przykładowo, klient który dokona zakupów w kategorii kosmetyki za 50 zł, 160 zł wyda na artykuły przemysłowe, a 90 zł wyda na inne produkty, otrzyma łącznie 7 zdrapek. 5 za przekroczenie progu 299 zł oraz po jednej dodatkowej zdrapce za dokonanie zakupów produktów z kategorii kosmetyki za łączną kwotę co najmniej 39 zł oraz za dokonanie zakupów produktów z kategorii artykuły przemysłowe i tekstylne za łączną kwotę co najmniej 99 zł.

Odbiór zdrapek jest możliwy wyłącznie po autoryzacji dokonanej przez zeskanowanie fizycznej karty MB lub aplikacji Biedronka w kasach regularnych. W przypadku, gdy transakcja realizowana jest na kasie samoobsługowej, informacja o przysługującej liczbie zdrapek jest zapisywana automatycznie na karcie Moja Biedronka lub Wirtualnej karcie Moja Biedronka w aplikacji mobilnej. By odebrać zdrapki za transakcje dokonane na kasach samoobsługowych należy zgłosić się po ich odbiór do kasjera przy kasie liniowej.

Wydanie nagród produktowych, jest możliwe na wszystkich rodzajach kas. Odbiór nagród w postaci doładowań Wirtualnego Portfela dostępny jest wyłącznie na kasach regularnych, natomiast odbiór środków zgromadzonych zapisanych w Wirtualnym Portfelu możliwy również w kasach samoobsługowych podczas dokonywania transakcji. Wypłaty nagród głównych zrealizowane zostaną poprzez przelewy bankowe na konta laureatów.

Liczba zarejestrowanych klientów posługujących się kartą Moja Biedronka przekroczyła już 15 mln osób, co czyni program lojalnościowy Biedronki największym tego typu systemem w Polsce. To dzięki aplikacji i karcie Moja Biedronka sieć Biedronka otrzymała właśnie nagrodę Best Polish Brand dla marek, które są nie tylko polskie, ale również silnie zapadają w pamięć konsumentom, kojarząc się z innowacyjnością.