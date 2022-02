10 sieci, które opuściły polski rynek. Odzieżówka przoduje, ale najwięcej pustostanów wygenerowało Tesco

1. Tesco

18 czerwca 2020 r. grupa Tesco podała, że za 819 milionów złotych sprzedała polski biznes i zamierza skoncentrować się na innych rynkach w regionie Europy Środkowej. Nabywcą jej 301 sklepów w Polsce jest Salling Group A/S, właściciel sieci Netto. W całym 2021 r. sieć Netto uruchomiła 200 sklepów, w tym 188 powstałych w procesie konwersji Tesco.

2. Camaieu

Również w czerwcu 2020 r. francuska sieć sklepów z odzieżą damską opuściła nasz rynek. Sieć liczyła w Polsce 25 placówek, głównie w galeriach handlowych.

3. Promod

Promod to kolejny francuski brand, który wycofał się z Polski. Likwidator spółki podał, że 1 stycznia 2021 r. weszła w życie uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Promod miał w Polsce 15 działających butików. W roku obrotowym 2018/2019 spółka zamknęła 6 sklepów i miała ich 42. Sieć miała 73,8 mln zł obrotu i 3,1 mln zł straty.

4. Salamander

To już kolejna sieć odzieżowa, która opuściła nasz rynek. Firma Salamander miała 7 salonów w Polsce (5 w Warszawie i 2 we Wrocławiu), w których obok marki własnej SALAMANDER oferowane były buty, torebki i akcesoria innych marek.

W Polsce spółka Salamander - Polska została zarejestrowana w KRS w maju 2003 roku. Sprzedaż spółki w 2020 roku spadła rdr. odpowiednio o 47,5% w marcu, 52,7% w maju, 31,2% w czerwcu, 26,03% w lipcu. W kwietniu sprzedaż wyniosła 0 zł.

5. Tape à l’oeil

Marka Tape à l’oeil w listopadzie 2021 r. zapowiedziała, że z końcem roku zamknie wszystkie stacjonarne sklepy w Polsce. Ostatnie 4 stacjonarne placówki zostały zamknięte 24 grudnia 2021. Firma zdecydowała, że polski rynek będzie obsługiwał tylko e-sklep.

Tape à l’oeil to francuska marka, która w 2013 roku pojawiała się w Polsce. Zaczęła od otwarcia 10 sklepów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Czeladzi.

6. Sportisimo

W połowie 2020 r. czeska sieć sklepów sportowych Sportisimo poinformowała, że zamyka placówki stacjonarne w Polsce i skupia się na rozwoju sklepu internetowego. "Czas koronawirusowego zamknięcia pozwolił nam na chwilę zatrzymać się, raz jeszcze przemyśleć nasze priorytety i stał się dla nas impulsem do zmian. Chcemy zawsze oferować usługi jak najwyższej jakości, a naszym głównym celem jest znaleźć złoty środek, który pomoże nam wciąż się doskonalić, a jednocześnie zapewnić stuprocentowe bezpieczeństwo Wam, naszym Klientom, jak również naszym pracownikom. Dlatego zdecydowaliśmy się całą naszą energię zainwestować w rozwój naszego sklepu internetowego. Wierzymy, że w dzisiejszych czasach jest to najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy sposób robienia zakupów. W związku z tym w najbliższym czasie zamkniemy wszystkie nasze sklepy stacjonarne w Polsce" - można było przeczytać na stronie internetowej sieci firmy.

Sieć Sportisimo liczyła wtedy 104 sklepy w Czechach, 30 na Słowacji, 44 w Rumunii oraz trzy w Polsce.

7. Uterqüe

Uterqüe to marka grupy Inditex. Sieć funkcjonowała na rynku ponad 10 lat, teraz się z niego wycofuje. Firma zdecydowała, że 4 sklepy w Polsce, a 80 na świecie – zostaną zamknięte, a Massimo Dutti ma „wchłonąć” asortyment siostrzanej marki. Zgodnie z zapowiedzią, proces ten ma się zakończyć w 2022 roku. Do tego czasu ubrania i dodatki Uterqüe wciąż można kupić na stronie internetowej brandu, a także w sklepach stacjonarnych pozostałych marek Inditexu.

8. Gino Rossi

W lutym 2021 r. dowiedzieliśmy się, że sieć zamyka sklepy stacjonarne, ponieważ nie widzi dla nich przyszłości.

Gino Rossi to polska marka powstała w 1992 r. Zajmuje się przede wszystkim sprzedażą butów, ale też akcesoriów jak torebki czy rękawiczki. Od kilku lat sklepy marki Gino Rossi należą do firmy CCC. Marka zdecydowała, że jej produkty będą dostępne w innych sklepach grupy.

9. Hebe Apteka

W 2020 r. pisaliśmy, że właściciel sieci Biedronki rezygnuje z aptek działających pod szyldem Hebe Apteka. Do zamknięcia było 47 sklepów. Zwolnienia grupowe dotknęły 290 pracowników, stanowiących 8,7 proc. wszystkich osób, zatrudnionych przez Jeronimo Martins. Jak podała spółka, sieć Hebe wycofała się z rynku farmaceutycznego, bo nie jest w stanie uzyskać "niezbędnego efektu skali w tej branży".

Sieć drogerii i aptek Hebe działa w Polsce od 2011 roku.

10. BookBook

W styczniu 2022 r. dowiedzieliśmy się, że księgarnie BookBook złożyły wniosek o upadłość. Sieć miały być konkurencją dla Empiku, ale po kilku latach wpadła w tarapaty finansowe. Księgarnie z tym szyldem należą do spółki Dom Książki. W 2020 r. firma otworzyła postępowanie restrukturyzacyjne. W momencie złożenia wniosku o upadłość sieć liczyła 38 księgarni.

Jaka jest kondycja branży? Co się zmieniło?

W 2021 r. obserwowaliśmy zdecydowane odbicie sprzedaży detalicznej po naznaczonym lockdownem 2020 r. Wg danych za listopad 2021 r. wzrosła ona o 12,1% r/r, a w sektorze tekstyliów, odzieży i obuwia aż o 55,8%. Obroty sieci handlowych kształtują się na dobrym poziomie, chociaż footfall nie powrócił jeszcze całkiem do tego notowanego przed pandemią – mamy zatem do czynienia z wyższą konwersją.

- Polacy częściej idą teraz na zakupy z konkretną potrzebą, a nie po to, żeby spędzić w ten sposób czas. Jednocześnie, pomimo wzrostu znaczenia e-commerce, jego udział w sprzedaży detalicznej przez większość ubiegłego roku stabilizował się na poziomie 7-8% i dopiero w listopadzie, zapewne za sprawą Czarnego Piątku, podniósł się do 11,4%. Coraz więcej podmiotów stawia na rozwój w modelu omnichannel, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom i nowym nawykom zakupowym konsumentów, wspierając jednocześnie działalność stacjonarną - mówi nam Anna Wysocka, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych w firmie doradczej JLL.

Ekspertka dodaje, że mamy także do czynienia ze stabilną, polepszającą się sytuację na rynku detalicznym i dodatkowo prognozami stosunkowo szybkiego, na tle innych krajów, powrotu Polski do poziomu PKB sprzed pandemii.

Całość w strefie premium portalspozywczy.pl