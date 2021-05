10 typów konsumentów - wskazówki dla sprzedawców

Euromonitor International wyłonił 10 typów konsumentów, fot. shutterstock

Firma Euromonitor International w swoim najnowszym raporcie „Understanding the Path to Purchase” pokusiła się o wyłonienie 10 globalnych typów konsumentów. Segmentacja umożliwia firmom odpowiedz m.in. na następujące pytania: czy konsument, który starannie planuje swoje zakupy jest podatny na komunikację niskich cen? czy klient, który podąża za najnowszymi trendami, dokonuje zakupów pod wpływem mediów społecznościowych i rekomendacji celebrytów? oraz czy „zieloni” konsumenci są skłonni więcej zapłacić za produkty, które są przyjazne środowisku?

Oto 10 typów konsumentów według Euromonitora:

Consumer Types 2021, fot. za Euromonitor International

1. Impulsive Spender - tacy konsumenci interesują się najnowszymi trendami i starają się być na bieżąco obserwując media społecznościowe oraz zaangażowane marki. Bardziej cenią doświadczenia, niż materialne wartości. Impulsive Spender lubi kupować i chętnie przegląda ofertę sklepów stacjonarnych i internetowych, nawet jeśli nie planuje żadnych zakupów. Chociaż jest ostrożny w udostępnianiu swoich danych osobowych w internecie, jest też skłonny pójść na ustępstwa, jeśli umożliwi mu to dostęp do produktów i usług, które odpowiadają jego osobistym potrzebom i wartościom. Podczas zakupów klienci impulsywni kierują się niskimi cenami. Często robią impulsywne zakupy jeśli wierzą, że natrafili na okazję. Są otwarci na zakup nowych produktów, także marek własnych, jeśli mieszczą się w ich budżecie i mają cechy, które są zgodne z ich osobistymi wartościami. Konsumenci z tej kategorii szukają w życiu wygody i często są chętni zapłacić więcej, aby to osiągnąć. Ich styl zakupów to płynne połączenie platform internetowych i stacjonarnych placówek. W ich przypadku dobrze sprawdzą się wielokanałowe działania marek. Najlepsze sposoby na pozyskanie Impulsive Spenders to promowanie produktów i usług, które są szybkie i wygodne. Firmy muszą też jasno komunikować ceny i rabaty podkreślając stosunek jakości do ceny oraz położyć nacisk na personalizację.

2. Minimalist Seeker - ten typ konsumenta koncentruje się na prostym stylu życia. Duże znaczenie mają dla niego zrównoważony rozwój i problemy współczesnego społeczeństwa. Rzadko kupuje zbędne produkty, nie podejmuje impulsywnych decyzji zakupowych. Jest typem świadomego konsumenta. Minimalist Seekers są otwarci na nowości. Nie są lojalni wobec konkretnych marek, dzięki czemu łatwo zmienić ich nawyki zakupowe. Tacy klienci szukają w produktach przede wszystkim jakości, są zatem gotowi zapłacić za nią więcej, jeśli to oznacza, że ​​dane produkty posłużą im dłużej. Nastawienie na jakość i walkę z marnotrawstwem oznacza również, że ​​są bardziej skłonni naprawiać przedmioty, niż kupować nowe czy nawet używane rzeczy. Ten typ konsumenta ceni czas, często szuka wygodnych i szybkich usług, które pozwolą mu prowadzić zrównoważony styl życia. „Minimalistyczny poszukiwacz” regularnie ćwiczy i gotuje, lubi spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, ale też potrafi poświęcić czas wyłącznie sobie. Taki konsument raczej nie inwestuje w swój osobisty wizerunek i nie podąża za najnowszymi trendami, dlatego też jest dobrą grupą docelową dla nowych marek. Przy tym typie konsumenta firmy powinny promować produkty ekologiczne, wysokiej jakości i pochodzące ze zrównoważonych upraw oraz od lokalnych dostawców. Duże znaczenie mają też produkty w opakowaniach nadających się do recyklingu.

