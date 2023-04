1193 sklepy Dino z usługami InPostu

Instalacja urządzeń InPost przy sklepach Dino rozpoczęła się pod koniec 2018 roku. W tym samym czasie operator zawarł też umowę z Lidlem.

Paczkomaty przy Dino zaczęły pojawiać się w 2018 r. Dziś jest ich 1193

- Obserwujemy zmieniające się potrzeby klientów i dostosowujemy do nich model działania sklepów czy asortyment. Paczkomaty będą dodatkowym udogodnieniem dla naszych klientów. Będziemy obserwować ich reakcje i zainteresowanie nowym rozwiązaniem - mówił wtedy ówczesny prezes Dino Szymon Piduch.

Wtedy Dino liczyło 895 sklepów. Dziś jest ich ok. 2,2 tys. a usługi InPost oferowane są w co drugim sklepie.

Usługi dodatkowe w sklepach Dino

Jakie usługi dodatkowe oprócz odbierania i wysyłania paczek oferują sklepy Dino? To sprzedaż bonów towarowych o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł; cash back oraz doładowania telefonów.

Ponad 2,2 tys. sklepów Dino. Sieć otacza Warszawę

Sklepy Dino to już ponad 2,2 tys. placówek. Markety cechuje jednolity format. Typowa placówka to wolno stojący budynek, otwarty od 06.00-23.30. Większość sklepów ma ok. 400 mkw. powierzchni sali sprzedaży i jest zlokalizowana na działkach z parkingiem dla 10‒30 samochodów. Lokalizacje sklepów Dino są starannie wybierane tak, aby znajdowały się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego bądź samochodowego. Markety Dino pojawiają się raczej w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Widzimy jednak, że sieć jest obecna na obrzeżach Warszawy. Markety funkcjonują już w Nadarzynie, Wieliszewie, Brwinowie, Warszawiance, Michałowicach, Raszynie czy Łazach.