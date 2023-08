1200 zł podwyżki dla pracowników Kauflandu - tego domagają się związkowcy

- Dowiedzieliśmy się, że płace w spółce regulowane są na podstawie

analiz, które wykonuje firma zewnętrzna, pracowników jest

wystarczająco, a Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogłoby w

ogóle nie być - dodał Wojciech Jendrusiak.

Mniej pracowników w sklepach Kaufland

Od 1 stycznia przyszłego roku płaca minimalna wzrośnie do 4200 zł

brutto, co oznacza wzrost wynagrodzeń dla pracowników sklepów i w

magazynach.



- Drożyzna powoduje, że koszty utrzymania gospodarstw domowych są

wysokie jak nigdy. Cierpią na tym głównie najmniej zarabiający. Część

pracowników korzysta z zapomóg z funduszu socjalnego, inni zadłużają

się albo dorabiają po godzinach w czasie wolnym od pracy i na

urlopach aby przetrwać do przysłowiowego dziesiątego. Z drugiej strony od lat trwa ograniczanie zatrudnienia. Pracować często trzeba za trzech, są też problemy z grafikami i obsadą. Jeszcze kilka lat temu na sklepach pracowało prawie dwa razy więcej osób niż obecnie. Przeciążenie pracą zawsze przekłada się na większą wypadkowość - wskazuje przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy.

Czego chce Konfederacja Pracy

1 sierpnia odbyło się także zebranie Zarządu Międzyzakładowej

Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy, na którym podjęto zdecydowane

działania w celu polepszenia sytuacji ekonomicznej pracowników spółki.

- Pracodawca otrzymał wystąpienie, w którym domagamy się: wzrostu wynagrodzenia o 1200 zł dla każdego pracownika zatrudnionego w spółce Kaufland Polska Markety ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r.; zwiększenia zatrudnienia o 30% na stanowiskach niemenedżerskich w sklepach spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 oraz podniesienia odpisu na ZFŚS - wylicza Wojciech Jendrusiak.

- Czas na realizacji postulatów wyznaczyliśmy na dzień 30 sierpnia 2023 r.

Na przełomie września i października odbędzie się także manifestacja pod centralą spółki, będzie to próba przed ewentualnym strajkiem, który w przypadku ignorowania potrzeb pracowników odbędzie się jeszcze w tym roku. Za ciężką pracę należy się godne wynagrodzenie oraz szacunek, bo to my robimy ten biznes. Nie może być tak, że pracownik z 15 letnim stażem włącznie z premią za tzw. niechorowalność otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3116 zł netto. W przypadku osób samotnych taka pensja nie wystarcza na opłacenie mieszkania i rachunków, a przecież trzeba też jeść - podsumowuje Wojciech Jendrusiak.