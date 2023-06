13. magazyn Lidla w blokach startowych. Magazynierzy zarobią do 5,6 tys. zł miesięcznie

Lidl otwiera 13. centrum dystrybucji w Polsce.

Sieć kompletujemy załogę do nowego magazynu. Poszukuje 200 nowych pracowników.

W Piorunowie powstaje nowe centrum dystrybucji Lidla, którego otwarcie planowane jest na wrzesień 2023 roku.

Lidl szuka 200 pracowników do magazynu

Na blisko 68 000 mkw. hali pracę znajdzie ok. 200 osób. Poszukiwani są m.in. operatorzy wózków, osoby pracujące przy kompletacji towaru a także pracownicy wysyłki towaru. Na stanowisku Pracownik Magazynu - Kompletacja towaru (pełny etat) sieć płaci 4 800 - 5 650 zł brutto / mies.

- W Lidlu cenimy naszych pracowników, dlatego gwarantujemy im stabilne zatrudnienie – umowę o pracę bez okresu próbnego oraz gwarantowany wzrost wynagrodzenia. Poczucie bezpieczeństwa zapewniamy szerokim pakietem świadczeń socjalnych dla ciebie i twojej rodziny. To między innymi prywatna opieka medyczna, bezpłatna aplikacja do nauki języków obcych oraz program wsparcia. Pracując w centrum dystrybucji Lidla możesz też korzystać z opieki fizjoterapeuty i bezpłatnych obiadów! Ponadto otrzymasz dodatek za pranie odzieży roboczej i bony świąteczne, a twoje dzieci paczki na święta oraz wyprawki szkolne. Oferujemy wsparcie w pełnieniu obowiązków – opiekę mentora oraz udział w szkoleniach - czytamy w ogłoszeniu Lidla.

Wynagrodzenia w sieci Lidl

Lidl Piorunów

Centrum dystrybucji umożliwi efektywną dystrybucję do warszawskich i podwarszawskich sklepów Lidl Polska. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio Lidl w Europie. Obiekt wyposażony zostanie w takie rozwiązania, jak: instalacja fotowoltaiczna, system wykorzystania wody deszczowej, energooszczędne oświetlenie, a także rekuperacja i instalacja odzysku ciepła z chłodnictwa. Ostatnie pozwoli na całkowite ogrzewanie hali magazynowej przy temperaturze zewnętrznej powyżej ok. 2 st. °C.