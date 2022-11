14,1 mld zł przychodów Dino po trzech kwartałach. To więcej niż za cały ubiegły rok

Przychody Dino w III kwartale

W III kw. 2022 r. przychody ze sprzedaży Dino Polska wyniosły 5,4 mld zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2022 r., osiągnęły poziom 14,1 mld zł, były o 48,5% wyższe niż w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. i przekroczyły przychody osiągnięte w całym 2021 r. (13,4 mld zł). Równocześnie poziom sprzedaży LFL (like for like, w sklepach istniejących od ponad roku) zwiększył się o 33,2% w III kwartale i o 28,3% w pierwszych trzech kwartałach 2022 r.

Zysk netto po 9 miesiącach br. to blisko 804 mln zł.

– Skala naszej działalności rośnie w szybkim tempie. Jest to efektem przyjętego przez nas modelu biznesowego i unikalnego formatu sklepów Dino, który jesteśmy w stanie otwierać blisko miejsc zamieszkania klientów. Codziennie rano do naszych marketów trafia nowa dostawa produktów świeżych, dzięki czemu zapewniamy ich najwyższą jakość. Równocześnie staramy się prowadzić firmę w sposób efektywny i oszczędny, dzięki czemu możemy oferować naszym klientom niskie ceny i atrakcyjne promocje – mówi Michał Krauze, członek zarządu Dino Polska.

Jak często klienci odwiedzają sklepy Dino

Efekty są dobrze widoczne. W III kwartale klienci odwiedzali sklepy sieci Dino średnio ponad 1,6 mln razy dziennie, podczas gdy o przekroczeniu na stałe progu 1 mln klientów dziennie firma informowała zaledwie w drugim kwartale 2021 r.

Nakłady inwestycyjne Dino w III kwartale

Łączne nakłady inwestycyjne na rozwój Dino Polska wyniosły w III kwartale 2022 r. prawie 400 mln zł, a narastająco od początku roku osiągnęły 1,1 mld zł. Zostały one przeznaczone głównie na uruchomienie nowych marketów Dino i stworzenie w ten sposób kolejnych 6 tys. miejsc pracy w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku.

Fotowoltaika w Dino

Dino Polska konsekwentnie obniża intensywność wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Moc należących do spółki instalacji generujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wzrosła z 29 MW na koniec 2021 r. do 53 MW na koniec września 2022 r. Umożliwiło to wyprodukowanie 34,5 GWh energii z OZE, o 2,6 razy więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Emisja szkodliwych substancji do atmosfery zmniejszyła się dzięki temu o około 24 tys. ton CO2.