14 sklepów Tesco zmnieło szyld w ciągu dwóch tygodni

W ostatnich tygodniach proces konwersji sklepów przejętych od Tesco utrzymywał wysokie tempo.

Coraz więcej sklepów, coraz więcej miejscowości z Netto.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni duński detalista rozszerzył działalność aż o siedem placówek, które pojawiły się w miejscowościach, w których dotychczas nie było sklepów Netto. Są to Radzymin, Niepołomice, Zakopane, Gołdap, Mszana Dolna, Chodzież i Wyszków.

Netto było już obecne w pozostałych miastach, w których miały miejsce ostatnie otwarcia: w Łodzi otworzył się już szesnasty sklep sieci, w Warszawie kolejno dziesiąty i jedenasty, w Bielsko-Białej piąty, w Żninie – drugi, podobnie jak w Tomaszowie Mazowieckim, Czechowicach-Dziedzicach i Zabrzu.

Netto: Rośniemy z tygodnia na tydzień

– Otwarcie każdego sklepu, czy to w małej miejscowości, czy w stolicy, to dla nas powód do dumy. Rośniemy dosłownie z tygodnia na tydzień. Cieszymy się, że coraz więcej Polaków ma szansę poznać Netto – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager w Netto. – Połączenie szerokiego asortymentu z atrakcyjnymi cenami to złoty środek, co doceniają nasi klienci. Zapraszamy na zakupy do sklepów Netto, by się o tym przekonać – dodaje.

Wszystkim otwarciom standardowo towarzyszą liczne promocje, sięgające nawet blisko 60 proc. Obowiązują one od czwartku (dnia otwarcia) do następującej po nim soboty.

Wszystkie nowo otwierane placówki Netto powstają w formacie 3.0 czerpiącym inspirację ze stylu skandynawskiego.