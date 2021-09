14 września sadownicy będą protestować pod siedzibą sieci Biedronka

Akcja protestacyjna odbędzie się we wtorek 14 września, o godzinie 10, przed biurem głównym spółki Jeronimo Martins, przy ulicy Dolnej w Warszawie. Organizatorzy akcji protestacyjnej przyznają, że nie tylko sieć Biedronka stawia pod ścianą dostawców zmuszając ich do złożenia deklaracji dostaw owoców po określonych cenach, robią to też inne sieci, ale portugalska sieć jest największym odbiorcą produktów rolniczych.

„Jeśli ta akcja nie spowoduje innego traktowania dostawców, a w konsekwencji sadowników, przeprowadzimy kolejne protesty. Nie wykluczamy nawet blokady dostaw na platformy logistyczne. Akcja ta będzie też ostrzeżeniem dla innych sieci. Wszyscy, którzy zdecydują się na tego typu działania, będą przez nas piętnowani. Niezależnie czy będzie to podmiot francuski, niemiecki, czy polski. Ufamy również, że solidarność z nami wykażą wszyscy dostawcy do sieci handlowych - grupy producenckie, firmy handlowe i indywidualni sadownicy” - czytamy w komunikacie Związku Sadowników RP.

