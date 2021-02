15 odpowiedzi na 15 pytań o tarczę 2.0 PFR

Fot. Shutterstock

Przedsiębiorców wciąż nurtuje wiele pytań, dotyczących Tarczy 2.0, a czasu coraz mniej, bo wnioski składać można do 28 lutego. Na niektóre z nich na łamach WNP.PL odpowiadają eksperci PFR.

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju ma pomóc firmom najbardziej poturbowanym przez drugą falę pandemii.

Na 5 dni przed zamknięciem naboru wniosków o wsparcie subwencje trafiły już do ponad 42 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających 275 tys. pracowników. Mikrofirmy otrzymały łącznie ponad 2,9 mld zł, a małe i średnie przedsiębiorstwa - 3,3 mld zł.

Wnioski o subwencje można składać do 28 lutego, wciąż jednak wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak skorzystać z tej pomocy. Innych nurtują kwestie warunków rozliczania i umarzania subwencji.

Redakcja WNP.PL w ostatnich dniach zbierała pytania od przedsiębiorców, starających się o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Trafiali do nas zarówno ci, którzy są na etapie wnioskowania, jak i ci, których wnioski zostały odrzucone.

Zebraliśmy wszystkie pytania i prośby o pomoc w interpretacji przepisów i poprosiliśmy ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju o rozwianie wszelkich wątpliwości. Oto pierwsza część odpowiedzi (publikujemy je w formie niezmienionej) na pytania przedsiębiorców.

Czy w przypadku ustalenia innych danych, na podstawie których wyliczono koszty stałe, można w ciągu roku poprawić wniosek poprzez wskazanie danych przedsiębiorstwa z innego okresu, a jeśli tak to w jakiej formie/procedurze ? Czy jest to jedynie weryfikowane na zakończenie okresu?

- W terminie od 30 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. MŚP zobowiązane jest rozliczyć otrzymaną subwencję finansową poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie rozliczenia subwencji finansowej.

W sytuacji, gdy w wyniku złożenia oświadczenia o rozliczeniu MŚP ustali, że w momencie składania wniosku uprawnione było do subwencji finansowej w niższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana (uwzględniając rzeczywiste dane dotyczące kosztów stałych oraz rzeczywiste dane dotyczące spadku przychodów za okresy kwalifikowane), MŚP będzie zobowiązane, niezależnie od jego pozostałych obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej i regulaminu, do dokonania na rzecz PFR zwrotu subwencji finansowej w części przekraczającej kwotę subwencji finansowej, do której MŚP było uprawnione, przy czym umorzeniu w takiej sytuacji podlega część subwencji finansowej niepodlegająca zwrotowi.

​​​​​​​Dodatkowo, w odwołaniu beneficjent uprawniony jest do zmiany m.in. wysokości wnioskowanej subwencji finansowej (przy czym zmiana może zostać dokonana wyłącznie poprzez zwiększenie już uzyskanej kwoty subwencji finansowej) oraz okresu spadku przychodów czy wysokości przychodów.

