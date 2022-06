1550 aplikacji na letnie staże w Lidlu

Przez trzy miesiące programu stażowego zgłębią praktyczne i teoretyczne aspekty pracy w handlu, zrealizują oraz przedstawią swój indywidualny projekt.

Lidl Polska już po raz 11 daje szansę młodym osobom na zdobycie nowych doświadczeń, oferując przy tym wynagrodzenie w wysokości 3 500 zł brutto miesięcznie.

Już od 11 lat Lidl Polska zachęca studentów i absolwentów do wzięcia udziału w programie stażowym „The Lidl Way To Career”. W tym roku nadesłano blisko 1550 aplikacji. Pierwszy etap rekrutacji polegał na rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych pod względem ich poprawności i zgodności z kryteriami rekrutacyjnymi. Drugi na rozmowie telefonicznej, a trzeci odbywał się w formie spotkań rekrutacyjnych online. W ciągu zaledwie 5 dni z powodzeniem zorganizowano 170 spotkań z kandydatami i wyłoniono przyszłych stażystów do centrali firmy. Część spotkań rekrutacyjnych nadal trwa.

Nauka i gratyfikacja w Lidl

Staż w Lidl Polska będzie trwać trzy miesiące – od 1 lipca do 30 września. Za każdy miesiąc pracy stażyści otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3 500 zł brutto. W tym roku większość, bo ponad 40 osób, będzie pracować w centrali sieci, dodatkowo kilkanaście osób w regionalnych biurach sprzedaży. Uczestnicy programu „The Lidl Way To Career” wezmą udział w szkoleniach wdrażających oraz zasilą wybrane działy, zgodne z ich zainteresowaniami lub wykształceniem. Zrealizują także indywidualny projekt, którego założenia i efekty przedstawią na koniec realizowanego stażu.

„Poleciłbym staż w Lidlu osobom zaraz po studiach, ponieważ jest to interesująca, kształcąca przygoda. Można nauczyć się, jak funkcjonuje taka duża, międzynarodowa firma oraz nabyć doświadczenie i dzięki temu osiągnąć duży sukces w przyszłości” – poleca Kuba, uczestnik jednej z poprzednich edycji staży letnich.