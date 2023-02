1Minute Smacznego! testowany w szpitalach i centrach handlowych

Lokal So Coffee w strefie Non-Shengen został otwarty w grudniu 2022 r. Premiera drugiej kawiarni na antresoli w strefie dostępnej dla wszystkich pasażerów po kontroli bezpieczeństwa miała miejsce dwa miesiące później, w lutym 2023 r. Oba lokale działają już w nowej identyfikacji wizualnej, którą marka wdrażała przez cały ubiegły rok. We wnętrzach dominują zieleń i naturalne materiały, a w menu jest więcej wytrawnych i słonych przekąsek. W sumie Lagardère Travel Retail prowadzi dziś 43 kawiarnie So Coffee w całej Polsce: większość w centrach handlowych i outletach, a 11 na lotniskach.

1Minute Smacznego! czerpie z foodtrucków

W połowie lutego na Lotnisku Warszawa/Modlin miała też miejsce premiera 1Minute Smacznego! To foodvenience’owy sklep inspirowany kulturą foodtrucków. Pasażerowie podróżujący z Modlina znajdą go na antresoli w sąsiedztwie kawiarni So Coffee. W otwartej kuchni z frontem z blachy falistej przygotowywane są szybkie posiłki, w tym flagowy hot-dog szeryfa. 1Minute był typowo travel-retailowym formatem w portfolio Lagardère Travel Retail, ale w odsłonie «Smacznego!» jest testowany także w innych lokalizacjach: szpitalach i centrach handlowych.

– So Coffee i 1Minute Smacznego! to nasze flagowe formaty, które cieszą się dużą popularnością i są lubiane przez konsumentów. Obserwujemy, że kawiarnie w nowej odsłonie odwiedza więcej gości, a 1Minute w wersji «Smacznego!» od początku generuje świetne wyniki. Jestem przekonany, że pasażerowie portu w Modlinie też docenią te punkty i będą chętnie korzystać z ich oferty – mówi Maciej Gajkowski, dyrektor zarządzający segmentem Foodservice w Lagardère Travel Retail.

Poza powyższymi, Lagardère Travel Retail prowadzi na lotnisku w Modlinie także Best Fly Bar oraz sklep Discover Mazovia. Współpraca Grupy z portem lotniczym trwa nieprzerwanie od 2017 roku.





Otwarcie w Modlinie dwóch kawiarni i sklepu foodvenience wzmacnia ofertę gastronomiczną lotniska.

– Lotnisko Warszawa/Modlin współpracuje ze znakomitymi markami i ważne jest dla nas to, żebyśmy oprócz solidnej obsługi pasażerów pod kątem samych lotów – czyli tego, po co głównie przybywa się na lotnisko – kojarzyli się z atmosferą szczerej gościnności. Jestem pewien, że pasażerowie korzystający z oferty So Coffee albo 1Minute Smacznego! będą mieć same dobre wspomnienia z pobytu u nas i o tym, jak szybko i smacznie upływał im czas w oczekiwaniu na loty – mówi Tomasz Szymczak, p.o. Prezesa Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sp. z o.o.

W ubiegłym roku zrealizowana została kompleksowa przebudowa powierzchni handlowych i gastronomicznych w terminalu pasażerskim. Na parterze terminala w strefie zastrzeżonej (znajdującej się za kontrolą bezpieczeństwa) rozbudowany został i blisko dwukrotnie powiększony sklep duty free Aelia – również prowadzony przez Lagardère Travel Retail. Rozbudowany został też inny sklep Grupy - typu Travel Essential, działający pod globalną marką Relay, W efekcie powiększyła się oferta prasy i książek, akcesoriów podróżnych, pamiątek, przekąsek, słodyczy oraz napojów. Jednocześnie pasażerowie uzyskali dostęp do wcześniej dla nich niedostępnej powierzchni na antresoli terminala, gdzie powstała nowa strefa restauracyjna.