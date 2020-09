2,1 mld zł sprzedaży przez platformę eurocash.pl

Platforma eurocash.pl jest rozwijana od dwóch lat, fot. mat. pras.

W I półroczu 2020 r. klienci Eurocash Dystrybucja zamówili przez eurocash.pl towary o wartości 2,1 mld zł (+0,5 mld r/r). Ewenementem była sprzedaż przez smartfona, która wyniosła aż 485 mln zł (vs. 270 mln w I półroczu 2019 r.), a w lipcu osiągnęła swoją rekordową miesięczną wartość – 100 mln zł.

- eurocash.pl rozwijamy intensywnie już od dwóch lat – mówi Tomasz Polański, dyrektor generalny Eurocash Dystrybucja. – Poza regularnym wzrostem wartości sprzedaży, odnotowujemy zwiększone zainteresowanie wersją mobilną wśród klientów Eurocash Dystrybucja. Na koniec pierwszego półrocza mamy 15 tys. użytkowników platformy, z czego 6,5 tysiąca korzystało z niej przez smartfon. Oznacza to ponad 70% wzrost rok do roku w kanale mobile, a nie tylko. W lipcu udało się nam osiągnąć rekord sprzedaży mobilnej – 100 mln zł. Prawdziwym sprawdzianem dla eurocash.pl był czas obostrzeń związanych z koronawirusem. Bezpieczne, bezkontaktowe zamawianie i odbieranie towaru stało się w tym okresie dużą wartością naszej platformy. W czasie pandemii odnotowaliśmy widoczny wzrost wartości sprzedaży online. W marcu było to blisko 80 mln zł dodatkowego obrotu. Trudny okres pandemii pokazał jak duży jest potencjał biznesowy rozwiązań e-commerce dla B2B – dodaje Tomasz Polański .

- Dynamika rynku, stale zmieniające się trendy sprawiają, że platforma eurocash.pl musi się nieustannie rozwijać – tłumaczy Andrzej Szałowski, dyrektor marketingu Eurocash Dystrybucja. Od początku roku wprowadziliśmy blisko 50 usprawnień. Są to zarówno drobne zmiany ułatwiające użytkowanie, jak i większe funkcjonalności. Dużą zmianą było m.in. uproszczenie przejście do oferty innych jednostek biznesowych Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash to firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben oraz Kontigo. Grupa Eurocash rozwija również sieć własnych sklepów detalicznych.