2. edycja EEC Trends za dwa miesiące

fot. EEC Trends

EEC Trends, będące prologiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbędzie się w formule online w dniach 17-18 lutego 2021 r. Ciągłość kongresowego projektu w nadchodzącym roku zapewnią rozłożone w czasie aktywności w przestrzeni online – od rozmów i ekskluzywnych wywiadów, przez webinary i debaty, po badania opinii i raporty. EEC Trends to jedyne w swoim rodzaju laboratorium trendów, które pozwoli przygotować się do kolejnych spotkań spod szyldu EEC, będzie także okazją do rozmowy i wspólnego kształtowania tematyki debat planowanych na kolejne miesiące.

W programie EEC Trends:

Gospodarka po pandemii – nowe otwarcie. Bilans trudnego roku – aktualna sytuacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Co nas czeka w roku 2021? Prognozy epidemiologów i scenariusze ekonomistów. Tempo powrotu do normalności i zmiany o trwałym charakterze. Branże i sektory stabilne, rozwojowe i wrażliwe. Przyszłość rynku pracy. Stan finansów publicznych a dalsza pomoc państwa dla firm.

Europa w odbudowie – nowe wyzwania. Unijna polityka gospodarcza i finanse – jak wspólnie wyjść z impasu i budować nową rzeczywistość –jakościowo lepszą niż ta sprzed pandemii. Narzędzia: Fundusz Odbudowy i inne wehikuły finansowe. Zaufanie, współpraca, solidarność wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarek krajów członkowskich.

Rozmowy o trendach:

• Zielony Ład, transformacja sektora energii

• Nowa infrastruktura, nowe inwestycje

• Digitalizacja – jeszcze szybciej

EEC GREEN

Odcienie Zielonego Ładu. Green Deal jako strategia rozwoju europejskiej gospodarki. Nowy cel redukcji emisji – co oznacza dla gospodarek krajów UE. Jeden cel – wiele dróg? Transformacja i adaptacja: jak zmienią się produkcja i usługi, porządek prawny, życie codzienne. Polityka klimatyczna UE a globalna konkurencyjność Europy. Graniczny podatek węglowy (CBAM) – znaczenie dla UE i jej relacji ze światem.

EEC INNOVATION

Start-upy w nowej rzeczywistości. Które, jak/dzięki czemu odnajdują się w realiach pandemii i zmieniającego się szybko świata. Relacje z inwestorami, administracją, rynkiem w nowych warunkach.

Innowacje dla klimatu. Pandemia i zielona transformacja jako motory rozwoju technologicznego. Efemerydy wirusowej koniunktury i te technologie, które się sprawdzają i zostaną na stałe.

EEC DIGITAL

Cyfrowa transformacja – szybciej, inaczej, mądrzej. Dziedziny, specjalizacje, branże, kraje/regiony, które w warunkach przyspieszenia cyfryzacyjnego wyrastają na nowych liderów lub umacniają swoją pozycję. Czy konkurencja w cyfryzacji pogłębi dysproporcje rozwojowe? „Sprawdzam" – pandemia weryfikuje ekonomiczną wartość technologii i modeli cyfrowego świata. Dojrzałość cyfrowa polskiego biznesu. Digitalizacja u liderów branż i w mniejszych firmach. Case study.