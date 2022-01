20 stycznia Netto otworzy 8 sklepów, w tym placówkę nr 600 (lista)

Osiem nowych sklepów z logo Netto

20 stycznia br. sieć uruchomi nowe placówki w: Białymstoku przy ulicy gen. Stanisława Sosabowskiego, Bielsku-Białej przy ul. Kierowej (sklep nr 600), w Gubinie przy ul. Budziszyńskiej, Odolanowie przy ul. Krotoszyńskiej, Świętochłowicach przy ul. Katowickiej, Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej, we Włodawie przy ul. Korolowskiej oraz w Terespolu przy ul. Kard. Stanisława Wyszyńskiego.

Plany na 2022 r.

W całym 2022 roku Netto planuje otworzyć ok. 70 sklepów, w tym ok. 10–15 placówek powstałych w ramach rozwoju organicznego. Sieć chce również wprowadzać do swoich sklepów kasy samoobsługowe. Możliwe, że rozwijany będzie też koncept convenience. W zeszłym roku powstał pierwszy taki sklep o pow. 380 mkw.

200 sklepów w 2021 r.

Sieć niedawno podsumowała swoje działania w ubiegłym roku. Miniony rok to: 200 nowo otwartych sklepów, w tym 188 powstałych w procesie konwersji Tesco, dwa nowe centra dystrybucji, blisko 40 placówek z kasami samoobsługowymi i prawie 600 sklepów funkcjonujących na koniec roku.

– Rok 2021 zamykamy z dużą satysfakcją jeśli chodzi o rozwój naszej sieci. 200 sklepów w 12 miesięcy to średnio 16-17 otwarć miesięcznie. To olbrzymie przedsięwzięcie, które wymagało wkładu i zaangażowania we wszystkich obszarach naszego biznesu. Ale udało się, a dzięki temu Netto urosło z niespełna 400 do blisko 600 sklepów w ciągu jednego roku – mówił Jerzy Tymofiejew, Chief Investment Officer Netto Polska. – Motorem napędowym rozwoju sieci była bez wątpienia integracja Tesco i Netto. Aż 188 sklepów, w tym ten otwierany 30 grudnia w Rogoźnie, są efektem trwającego procesu konwersji.

Transformacja Tesco ruszyła 16 marca 2021 r. wraz z wydaniem przez UOKiK ostatecznej zgody na przejęcie 301 sklepów i dwóch centrów dystrybucji Tesco przez Salling Group, właściciela sieci Netto. Otwarcie pierwszych czterech sklepów Netto w miejsce Tesco nastąpiło niespełna dwa miesiące później, 27 maja.