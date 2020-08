22-krotny wzrost budżetu Aldi na reklamę

W pierwszej połowie br. spożywcze sieci handlowe wydały na reklamy tylko 1 proc. mniej niż rok temu. Carrefour zredukował wydatki niemal o połowę, a Kaufland zwiększył je o jedną czwartą. Kolosalnie wzrosły wydatki reklamowe Aldi. Detaliści obcięli wydatki we wszystkich, poza radiem i outdoorem, mediach - podają wirtualnemedia.pl

Spożywcze sieci handlowe wydały na reklamy w mediach tradycyjnych (poza internetem) nieco ponad 1 mld zł - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl (dane cennikowe netto, bez rabatów, Kantar). Było to 0,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Największym reklamodawcą w tej kategorii był Lidl Polska, który utrzymał pozycję lidera mimo zmniejszenia wydatków w skali roku o 3 proc., z 401,6 mln zł do 389,7 mln zł. Drugie na podium Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka zredukowało budżet rok do roku o 9,6 proc., do 185,7 mln zł. Trzecie miejsce należy z kolei do sieci Kaufland Polska. Ta firma zwiększyła nakłady reklamowe o 25,9 proc., do 112,9 mln zł. Do czołówki największych reklamodawców wśród marketów spożywczych trafiła firma Aldi, która zwiększyła wydatki reklamowe z 2,6 mln zł w 2019 roku do 56,4 mln zł. Na reklamach Carrefour Polska media zarobiły w omawianym okresie 57,6 mln zł, czyli 42,2 proc. mniej niż przed rokiem, a na reklamach ITM Polska (właściciel Intermarche) - 42,4 mln zł, czyli 12,1 proc. mniej niż rok temu.

Właściciele spożywczych sieci handlowych podobnie jak przed rokiem najwięcej inwestowali w reklamę w telewizji. Przeznaczyli na to 513,5 mln zł - było to 13,3 proc. mniej w porównaniu do pierwszej połowy ub.r. Nieznacznie mniej, bo 439.4 mln zł wydali w stacjach radiowych zwiększając wydatki rok do roku o 17,5 proc. Na reklamę zewnętrzną przeznaczono 25,2 mln zł (wzrost rok do roku o 97,5 proc.), a na reklamę w magazynach 13 mln zł (mniej o 24,5 proc.). Gazety na reklamach spożywczych marketów zarobiły w okresie od stycznia do czerwca br. Nieco ponad 8 mln zł (mniej o 16,4 proc.). Wydatki na reklamę w kinach (które z powodu pandemii były nieczynne od marca do czerwca) spadły w skali roku o 61 proc., do 1,47 mln zł, ale wzrosły na reklamę zewnętrzną w metrze – o 55,3 proc., do 1,12 mln zł.