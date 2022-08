24 sierpnia Haribo otworzy pierwszy sklep w Polsce. Gdzie powstaje?

W pierwszym w Polsce firmowym sklepie Haribo zaoferuje swoim fanom bestsellery marki i nowości, a także produkty unikatowe, niedostępne w tradycyjnej sprzedaży, oraz akcesoria związane z Haribo. Dodatkowo w strefie pick&mix będzie możliwość samodzielnego przygotowania ulubionej kompozycji żelek.

Haribo_sklep_6.jpg

Pierwszy w Polsce sklep Haribo

- HARIBO to marka nowoczesna, świadomie budująca swoją ofertę i ekspert w kategorii żelek. Przygotowując pierwszy w Polsce sklep firmowy zależało nam, by te atrybuty były widoczne dla naszych klientów. Dlatego każdy kto przekroczy próg sklepu HARIBO, znajdzie się w kolorowym, pełnym radości świecie marki. Podkreślać to będzie zarówno nowoczesny design, jak i różnorodna oferta z unikalnymi produktami oraz gadżetami. Dodatkowo nowo otwarty, wyjątkowy sklep HARIBO to dla nas okazja, by jeszcze bardziej zbliżyć się do naszych odbiorców, ponieważ silne więzi z konsumentami, obok jakości produktów, są dla marki HARIBO priorytetem – mówi Anna Stróżyńska, Dyrektor Marketingu HARIBO Polska.

HARIBO zadebiutuje w FACTORY Ursus w Warszawie

Firmowy sklep Haribo zajmie on powierzchnię 109 m2 w warszawskim centrum outletowym FACTORY Ursus. To największa sieć outletów w Polsce, zarządzana przez NEINVER.

„Outlety FACTORY nie po raz pierwszy stały się miejscem debiutu znanej, światowej marki na polskim rynku. To centra pozytywnych doświadczeń zakupowych, kojarzone z ofertą wyjątkowych marek w zawsze atrakcyjnych cenach. Sklep HARIBO doskonale uzupełni ofertę dodatkową outletu FACTORY Ursus, stawiając z pewnością mocny krok na lokalnym rynku w Polsce” – mówi Natalia Wiśniewska, Marketing Manager NEINVER.

„Żelki i pianki to kategoria, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, dlatego warto w nią inwestować. Jako marka HARIBO jesteśmy liderem rynku i od kilku lat odnotowujemy systematyczny, dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Pokazuje to, że Polacy pokochali owocowe żelki, szczególnie te oryginalne pod marką HARIBO. Cieszą się one dużym zainteresowaniem we wszystkich grupach wiekowych, bo doskonale wpisują się w potrzeby konsumentów. Nasi nabywcy uwielbiają produkty HARIBO za różnorodność smaków, kształtów i tekstur. Chcemy, aby nasi konsumenci mogli z łatwością kupić swoje ulubione produkty, dlatego pracujemy nad ciągłą poprawą dystrybucji i widoczności naszych produktów. Nasz firmowy sklep to dodatkowy krok w stronę rozszerzania dostępności oraz zaproszenie do świata radości dla wszystkich fanów HARIBO” – mówi Wiesław Piątek, Prezes HARIBO Polska.