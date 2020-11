28 listopada wchodzimy w etap odpowiedzialności. Otwarte sklepy i usługi w galeriach handlowych, wigilia bez godzin dla seniora

fot. shutterstock

Od soboty, 28 listopada rząd wprowadza nowe zasady i ograniczenia. W ścisłym reżimie sanitarnym przywraca funkcjonowanie sklepów oraz usług w galeriach i parkach handlowych. Dopuszcza funkcjonowanie bibliotek. W wigilię, 24 grudnia, zrezygnowano z godzin dla seniora.

Nowe zasady będą obowiązywały przez najbliższy miesiąc – od soboty 28 listopada do 27 grudnia

Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialności

1. Przemieszczanie się:

- dystans 1,5 m od innych osób;

- ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

2. Gastronomia – wyłącznie działanie „na wynos” i „na dowóz”.

3. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.

4. Biblioteki publiczne i naukowe – możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.

5. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących albo

30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

6. Kult religijny:

ograniczenie liczby osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15m2;

obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

7. Zgromadzenia i spotkania:

w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;

imprezy organizowane w domu – z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).

8. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.

9. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety – 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Działalności zawieszone

1. Wydarzenia kulturalne i kina – z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.

2, Hotele – z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.

3. Targi i wydarzenia – wyłączenie w formie on-line.

4. Wesela, komunie i konsolacje

5. Parki rozrywki

6. Siłownie, kluby fitness i aquaparki

7. Dyskoteki i kluby nocne